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Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
05 апреля 2021, 02:35 • 48 • Политика
Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми назвал страну, которую Соединённые Штаты безжалостно подставят под первый удар. Это произойдёт в том случае, если случится конфликт между НАТО и Россией.
Вашингтон уже готов разместить военные базы и ракеты малой дальности на территориях, которые подконтрольны Киеву. Но при этом Украина окажется под первым же ответным ударом России, если случится прямая угроза.
Целью станут представляющие опасность базы, отметил Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв live".
"Поэтому те американские базы и те, кто готовы расположить на своей территории те или иные средства или разведки, предупреждения, или атакующие, они подвергают себя смертельной опасности на случай войны", - произнёс эксперт.
Он назвал "настоящим безумием" подобные решения Киева, а именно разрешение НАТО открывать военные объекты на территории Украины.
По мнению военно-политического эксперта, постоянно увеличивающаяся агрессия украинской власти в адрес РФ опрометчива. Командование ВСУ просто не понимает, что боеспособность армии нельзя повысить простым переодеванием её в натовскую форму.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ "щитом Европы". Только вот "щит Европы" оказался дырявым. Политолог Иван Мезюхо указал на три известных НАТО бреши: дисциплина, боевой дух и снабжение.
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