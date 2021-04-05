Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми назвал страну, которую Соединённые Штаты безжалостно подставят под первый удар. Это произойдёт в том случае, если случится конфликт между НАТО и Россией.

Вашингтон уже готов разместить военные базы и ракеты малой дальности на территориях, которые подконтрольны Киеву. Но при этом Украина окажется под первым же ответным ударом России, если случится прямая угроза.

Целью станут представляющие опасность базы, отметил Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв live".

"Поэтому те американские базы и те, кто готовы расположить на своей территории те или иные средства или разведки, предупреждения, или атакующие, они подвергают себя смертельной опасности на случай войны", - произнёс эксперт.

Он назвал "настоящим безумием" подобные решения Киева, а именно разрешение НАТО открывать военные объекты на территории Украины.

По мнению военно-политического эксперта, постоянно увеличивающаяся агрессия украинской власти в адрес РФ опрометчива. Командование ВСУ просто не понимает, что боеспособность армии нельзя повысить простым переодеванием её в натовскую форму.

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