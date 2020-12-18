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Кедми назвал самую лицемерную страну: "Раньше была Великобритания, но её обошли"

18 декабря 2020, 10:40  •  92 • Политика
Яков Кедми назвал самую лицемерную страну: "Раньше была Великобритания, но её обошли". Теперь это звание, по его мнению, можно смело передать США. Политолог пояснил, что это проявляется в самой политике государства: Вашингтон считает себя главным проповедником демократии в мире, однако при этом даже в самих Соединённых Штатах нет никакой реальной демократии, считает эксперт.
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире программы "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" назвал страну, которая, по его мнению, является самой лицемерной.
Он заметил, что очень долго на протяжении мировой истории это звание удерживало Объединённое Королевство, однако не так давно положение изменилось.
Раньше самой лицемерной страной была Великобритания, но США её обошли, - подчеркнул израильский политолог.
Он подчеркнул, что если Лондон хотя бы отличается более тонким юмором, то американское лицемерие - вульгарное и примитивное, потому что таковы и сами власти страны.
Кедми пояснил, что это проявляется в самой политике государства. Вашингтон считает себя главным проповедником демократии и якобы пытается распространить её и в других странах. Однако то, что из этого выходит, можно ярко наблюдать в Ливии, Сирии, Ираке.
Более того, никакой реальной демократии нет и в самих Соединённых Штатах, добавил политолог. Она существует лишь на словах, и в этом главное лицемерие американских властей.
США - страна с самым большим в мире неравенством. Практически во всём. Нет ничего, что может приравнять американца, живущего в Гарлеме, с американцем, живущим в Беверли-Хиллс. В чём они равны? В образовании? В медицинском обслуживании? В доступе к суду? - задался вопросом Кедми.
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