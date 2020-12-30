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Кедми назвал "совершенно неожиданный" удар США

30 декабря 2020, 15:05  •  114 • В мире
Израильский эксперт Яков Кедми в стриме "Соловьёв LIVE" назвал единственный удар, который может нанести действующий президент США Дональд Трамп, который будет "совершенно неожиданным". Речь идёт о возможном ударе по Ирану, который спровоцирует "пожар на Ближнем Востоке".
Озвучивая во время стрима "Соловьёв LIVE" свой прогноз на следующий год, израильский эксперт Яков Кедми предположил, что единственное событие, которое "будет совершено неожиданно", может проявиться в течение двух недель. И связано оно с действующим пока главой Белого дома Дональдом Трампом.
Поскольку действующий президент США отличается непредсказуемостью и совершенно невероятными решениями, - заметил при этом Кедми.
Эксперт уточнил, что "если не будет неожиданного удара США по Ирану в ближайшие две недели, то развитие международных событий будет идти естественным путём". В противном случае, если удар американцев по Ирану всё же случится, то тут будет множество влияющих на событие факторов, а потому спрогнозировать развитие ситуации представляется невозможным.
К сожалению, тогда будет пожар на Ближнем Востоке. Чем это закончится и как, точно не определить, - обратил особое внимание Кедми. - Война - это война, все знают, как она начинается, но никто не знает, как она закончится.

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