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Кедми назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе: "Как бы ни пыжился султан в Турции..."
19 октября 2020, 12:15 • 376 • Политика
Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе. По его словам, "как бы турецкий султан ни пыжился", он не сможет настроить Азербайджан против России.
По словам Кедми, президент Азербайджана Ильхам Алиев умнее своего покровителя. Он понимает, что с такими соседями, как Иран и Турция, единственный способ сохранить независимость - это защита России. Он не заинтересован в обострении отношений с Москвой. Поэтому, "как бы ни пыжился турецкий султан", настроить Баку против России он не сможет.
При этом Кедми отметил, что агрессивная экспансия Турции может выйти ей самой боком. Он обратил внимание на то, что турецкая экономика переживает не лучшие времена, а Анкара тем временем продолжает залезать во все горячие точки мира.
Напомним, что ранее турецкие власти открыто объявили, что поддерживают Азербайджан в карабахском конфликте. При этом в Анкаре подчеркнули готовность защищать своего союзника "как за столом переговоров, так и на поле боя". В то же самое время Турция обвиняет Россию, США и Францию в оказании помощи Армении, хотя Москва, Вашингтон и Париж с самого начала занимали подчёркнуто нейтральную позицию.
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