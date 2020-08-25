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Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"

25 августа 2020, 19:30  •  99 • Политика
Израильский государственный деятель, дипломат, глава службы "Натив" (в 1992-1999 годах) Яков Кедми в эфире "Голоса правды" рассказал ведущему Юрию Коту, кого он считает главным шефом нынешней Украины и в каком случае Незалежная не просуществует и 5 минут.
По мнению Кедми, сегодняшняя Украина существует только благодаря поддержке Соединённых Штатов, но ослабление этой поддержки неизбежно, как и ослабление самих США.
Это неизбежно вместе с проблемами, которые возникают у Соединённых Штатов, независимо от того, кто будет президентом. Чем меньше будет поддержка, тем меньше Вашингтон будет вмешиваться в то, что происходит на Украине, тем быстрее она откатится от того позора и болота, в которое её втянули, - считает Кедми.
Он уверен, что объективных причин для того, что происходит сегодня на Украине, нет.
Это было вмешательство, когда абсолютное меньшинство отморозков, жуликов и бандитов при бездействии украинского народа овладели этой страной. То есть их привели к власти люди извне. Нынешняя Украина без американской поддержки не просуществует и 5 минут, - заключил Кедми.

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