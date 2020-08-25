Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"

По мнению Кедми, сегодняшняя Украина существует только благодаря поддержке Соединённых Штатов, но ослабление этой поддержки неизбежно, как и ослабление самих США.

Это неизбежно вместе с проблемами, которые возникают у Соединённых Штатов, независимо от того, кто будет президентом. Чем меньше будет поддержка, тем меньше Вашингтон будет вмешиваться в то, что происходит на Украине, тем быстрее она откатится от того позора и болота, в которое её втянули, - считает Кедми.

Он уверен, что объективных причин для того, что происходит сегодня на Украине, нет.