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Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"
25 августа 2020, 19:30 • 99 • Политика
Израильский государственный деятель, дипломат, глава службы "Натив" (в 1992-1999 годах) Яков Кедми в эфире "Голоса правды" рассказал ведущему Юрию Коту, кого он считает главным шефом нынешней Украины и в каком случае Незалежная не просуществует и 5 минут.
По мнению Кедми, сегодняшняя Украина существует только благодаря поддержке Соединённых Штатов, но ослабление этой поддержки неизбежно, как и ослабление самих США.
Он уверен, что объективных причин для того, что происходит сегодня на Украине, нет.
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