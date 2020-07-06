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Кедми нашёл три спорных момента в статье Путина. Но Запад это не обрадует

06 июля 2020, 19:00  •  165 • Политика
Израильский политик Яков Кедми заявил, что статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне абсолютно правдива. Дипломат нашёл лишь три спорных момента в статье, но ни один из них Запад не обрадует.
По словам Кедми, с выводами Путина трудно спорить, поскольку он работает с историческими фактами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ни один из аргументов российского президента так и не был опровергнут.
Однако израильский политик нашёл в статье три момента, которые показались ему спорными. Во-первых, он не согласен с мнением Путина о том, что все страны в равной степени способствовали тому, что нацистская Германия набрала силу.
Какую роль в этом сыграл СССР? Если отмечается, что все виноваты, то непонятно, как Советский Союз до 1 сентября 1939 года способствовал усилению Германии и направил нацистов на войну, - отметил Кедми.
Кроме того, дипломат не понял, почему Путин ссылается на резолюцию 1989 года, которая противоречит всей его статье. В тексте не указано, согласен российский лидер с этим документом или нет, пишет канал "Политолог".
Третий момент - отсутствие указаний на то, что США поддерживали нацистов вплоть до 1941 года. Об этом Вашингтон, который недавно назвал себя победителем Гитлера, обычно умалчивает. Кедми подчеркнул, что без Советского Союза победить Германию союзникам бы не удалось. Об этом президент России тоже не стал лишний раз напоминать.

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