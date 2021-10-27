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Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
27 октября 2021, 10:30 • 458 • Политика
Израильский дипломат, бывший глава службы "Натив" Яков Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами" в Донбассе. Он напомнил о том, что "они легко обнаруживаются".
В эфире канала "Соловьёв LIVE" Яков Кедми прокомментировал вчерашний запуск турецких беспилотников со стороны ВСУ в Донбассе. По его словам, эти беспилотники "не умные" и "не манёвренные".
"Степень их эффективности при сносной противовоздушной обороне [низкая], их можно очень быстро и легко сбить, они легко обнаруживаются", - сказал эксперт, подчеркнув, что "эту проблему можно очень быстро решить".
Накануне в Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение турецких ударных беспилотников в Донбассе. Соответствующая информация есть на странице пресс-центра Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. В интернете появились кадры, снятые камерой ударного беспилотника. На них видно, как дрон наносит удар по артиллерийским установкам. Сообщается, что это был удар по позициям ополченцев Донбасса.
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