Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина

США и НАТО могут пожертвовать Украиной ради провокации против России, считает политолог Яков Кедми. "Но своей участи базы НАТО не избегут", - предупредил эксперт, напомнив слова Путина.

На фоне нарастающей напряжённости вокруг Украины, а также провокаций США и НАТО израильский политолог Яков Кедми дал свой прогноз по дальнейшим событиям, напомнив слова президента России Владимира Путина. Эксперт считает, что попытка подставить Киев не спасёт Запад от ответного удара.

Яков Кедми не исключает, что США и НАТО могут пожертвовать Украиной ради провокации против России, чтобы потом объявить её агрессором. Однако, даже если Россия будет вынуждена нанести ответный удар по Украине, одновременно с этим будут нанесены удары по базам НАТО в Европе.

По крайней мере такой вывод следует из недавнего заявления президента России Владимира Путина, которое было озвучено на встрече с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Глава России указал, что Франция может оказаться втянута в войну с Россией из-за Украины.

Что бы ни было на Украине, и какая провокация ни была, НАТО и американские базы в восточной Европе, и базы, которые угрожают России, своей участи не избегут,

- сказал Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Напомним, что Путин и раньше делал непрозрачные намёки Западу на этот счёт. Так, президент прямо заявлял, что в случае агрессии против России, ответный удар будет нанесён сразу по "центрам принятия решений". Что это за центры и где они находятся – догадаться не сложно.