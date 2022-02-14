Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Главная / Политика

Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина

14 февраля 2022, 23:25  •  102 • Политика
США и НАТО могут пожертвовать Украиной ради провокации против России, считает политолог Яков Кедми. "Но своей участи базы НАТО не избегут", - предупредил эксперт, напомнив слова Путина.
На фоне нарастающей напряжённости вокруг Украины, а также провокаций США и НАТО израильский политолог Яков Кедми дал свой прогноз по дальнейшим событиям, напомнив слова президента России Владимира Путина. Эксперт считает, что попытка подставить Киев не спасёт Запад от ответного удара.
Яков Кедми не исключает, что США и НАТО могут пожертвовать Украиной ради провокации против России, чтобы потом объявить её агрессором. Однако, даже если Россия будет вынуждена нанести ответный удар по Украине, одновременно с этим будут нанесены удары по базам НАТО в Европе.
По крайней мере такой вывод следует из недавнего заявления президента России Владимира Путина, которое было озвучено на встрече с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Глава России указал, что Франция может оказаться втянута в войну с Россией из-за Украины.
Что бы ни было на Украине, и какая провокация ни была, НАТО и американские базы в восточной Европе, и базы, которые угрожают России, своей участи не избегут,
- сказал Яков Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Напомним, что Путин и раньше делал непрозрачные намёки Западу на этот счёт. Так, президент прямо заявлял, что в случае агрессии против России, ответный удар будет нанесён сразу по "центрам принятия решений". Что это за центры и где они находятся – догадаться не сложно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


102
Источник
Похожие новости
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
14 февраля 2022, 15:15
Источники заявили о новом диагнозе Владимира Жириновского
14 февраля 2022, 07:40
Зеленский одним предложением выставил Байдена трусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
08 февраля 2022, 16:55
Кива похоронил Украину. Совсем: "Всё, больше нет"
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.