Казус Тихановской: "Беглая кухарка" случайно выдала план-майдан

Получив приглашение в Белый дом, не успев утром позавтракать, "беглая кухарка" умчалась на встречу с президентом Америки Джо Байденом. Ей пообещали 10 минут разговора. Видимо, чтобы от голода у Тихановской не кружилась голова, глава Америки преподнёс ей подарок в стиле "а-ля Нуланд".

Во время своего нескончаемого визита в США Светлана Тихановская всё-таки добилась встречи с президентом Америки. Разрешение на аудиенцию с Байденом пришло рано утром, так что радостная Тихановская улетела на встречу, даже не позавтракав. А как ещё? Господин ждать не будет.

Долгожданная встреча длилась недолго. Всего лишь 10 минут, но и за это время "беглая кухарка" успела пожаловаться главе Белого дома на нелегитимный режим Александра Лукашенко и на моральный долг Америки перед всем белорусским народом.

Наша встреча длилась недолго, а потом Джо Байден ушёл. Я уже общалась с другим американским чиновником, когда глава Соединённых Штатов вернулся. Он подарил мне коробку печенья, что меня сильно обрадовало. Коробка печенья из Белого дома - это так здорово. Вы как будто знали, что я спешила на встречу и не успела позавтракать,

- потом написала у себя на странице Светлана Тихановская.

Этот жест "доброй воли" напомнил многим подписчикам социальных сетей (кто неустанно следит за визитом Тихановской) раздачу печенек во время протестных акций на Майдане в Киеве Викторией Нуланд и, соответственно, вызвал шквал комментариев в соцсетях.

А Виктория Нуланд дала разрешение на использование своего "авторского права"? Или она из-за угла за ними внимательно наблюдала? Печеньки раздавать американцы любят,

- написал один из подписчиков на своей странице в Twitter.

Так о чём же успели поговорить действующий президент Америки Джо Байден и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время короткой встречи?

Неожиданный визитёр в Америку, Тихановская, во время беседы призвала главу Белого дома оказывать всяческую посильную помощь (лучше деньгами) для того, чтобы сделать Белоруссию успешным примером ненасильственного перехода к так называемой мнимой демократии. Хотя больше всего эта просьба напоминала выколачивание денег на безбедную жизнь в любой стране мира.

Ещё Светлана Тихановская напомнила Джо Байдену о моральном долге Соединённых Штатов помогать "угнетённому" белорусскому народу. Ведь не зря она несколько дней гостит в Америке за счёт денег американских налогоплательщиков.

На встрече я напомнила президенту Байдену о том, что белорусская революция не связана с геополитикой. Это осознанный и демократический выбор всех граждан Беларуси,

- врёт, не краснея, у себя на странице Тихановская.

Угостив свою гостью печеньками, Байден через время отписался по итогам встречи у себя в Twitter-аккаунте.

Для меня было огромной честью встретиться лицом к лицу со Светланой Тихановской в Белом доме. Америка поддерживает белорусский народ в его стремлении к демократии и достойным правам человека,

- написал на своей странице глава Белого дома.

Хотя все понимают, что аудиенция "на бегу" не может быть запланированной. Советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка для чего-то попытался сделать из этого сенсацию.

Эта встреча до последнего держалась в строжайшем секрете. Светлану Тихановскую встречали в Белом доме как национального лидера. Со всеми почестями и с соблюдением протокола,

- написал потом в своём фейсбуке Франак Вячорка.

Однако не написал, что на встречу из гостиницы Тихановская шла пешком. И про тот казусный момент, когда президентский подарок для гостьи многим напомнил раздачу печенек Викторией Нуланд на Майдане в Киеве во время оранжевой революции.