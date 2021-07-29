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Казус Тихановской: "Беглая кухарка" случайно выдала план-майдан
29 июля 2021, 16:45 • 22 • Политика
Получив приглашение в Белый дом, не успев утром позавтракать, "беглая кухарка" умчалась на встречу с президентом Америки Джо Байденом. Ей пообещали 10 минут разговора. Видимо, чтобы от голода у Тихановской не кружилась голова, глава Америки преподнёс ей подарок в стиле "а-ля Нуланд".
Во время своего нескончаемого визита в США Светлана Тихановская всё-таки добилась встречи с президентом Америки. Разрешение на аудиенцию с Байденом пришло рано утром, так что радостная Тихановская улетела на встречу, даже не позавтракав. А как ещё? Господин ждать не будет.
Долгожданная встреча длилась недолго. Всего лишь 10 минут, но и за это время "беглая кухарка" успела пожаловаться главе Белого дома на нелегитимный режим Александра Лукашенко и на моральный долг Америки перед всем белорусским народом.
- потом написала у себя на странице Светлана Тихановская.
Этот жест "доброй воли" напомнил многим подписчикам социальных сетей (кто неустанно следит за визитом Тихановской) раздачу печенек во время протестных акций на Майдане в Киеве Викторией Нуланд и, соответственно, вызвал шквал комментариев в соцсетях.
- написал один из подписчиков на своей странице в Twitter.
Так о чём же успели поговорить действующий президент Америки Джо Байден и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время короткой встречи?
Неожиданный визитёр в Америку, Тихановская, во время беседы призвала главу Белого дома оказывать всяческую посильную помощь (лучше деньгами) для того, чтобы сделать Белоруссию успешным примером ненасильственного перехода к так называемой мнимой демократии. Хотя больше всего эта просьба напоминала выколачивание денег на безбедную жизнь в любой стране мира.
Ещё Светлана Тихановская напомнила Джо Байдену о моральном долге Соединённых Штатов помогать "угнетённому" белорусскому народу. Ведь не зря она несколько дней гостит в Америке за счёт денег американских налогоплательщиков.
- врёт, не краснея, у себя на странице Тихановская.
Угостив свою гостью печеньками, Байден через время отписался по итогам встречи у себя в Twitter-аккаунте.
- написал на своей странице глава Белого дома.
Хотя все понимают, что аудиенция "на бегу" не может быть запланированной. Советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка для чего-то попытался сделать из этого сенсацию.
- написал потом в своём фейсбуке Франак Вячорка.
Однако не написал, что на встречу из гостиницы Тихановская шла пешком. И про тот казусный момент, когда президентский подарок для гостьи многим напомнил раздачу печенек Викторией Нуланд на Майдане в Киеве во время оранжевой революции.
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