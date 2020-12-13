Казус перемирия в Карабахе: Провокаторы раззадорили Баку и Ереван

Представитель штаба российских миротворческих сил заявил, что в Гадрутском районе была стрельба из автомата. Через оперативные каналы связи Азербайджану и Армении напомнили, что в регионе действует режим прекращения огня и необходимо его соблюдать.

Азербайджан утверждает, что нарушений с его стороны не было. В Минобороны этой страны заявили, что ВС приняли "адекватные меры" в ответ на "провокационные действия на освобождённых территориях" со стороны армянской стороны.

Казус перемирия в Карабахе в том, что ранее Минобороны Армении сообщило о наступлении азербайджанских вооружённых сил в Нагорном Карабахе. Их целями были сёла Хцаберд и Старый Таглар в Гадрутском районе. Из-за этого Ереван принял решение о "соразмерных действиях".

По неподтверждённым официально данным, первая атака азербайджанской пехоты и штурмовых отрядов была отбита, но для нового штурма Азербайджан подтянул танки и артиллерию.

Соглашение о завершении боевых действий, продолжавшихся в Нагорном Карабахе с 27 сентября, было подписано 9 ноября. Документ о режиме прекращения огня подписали президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В соглашении говорится о том, что конфликтующие стороны останавливаются на занятых ими позициях, а в регион отправляется российская миротворческая миссия. Три района (Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский) перешли под контроль Баку.