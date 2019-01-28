Казус Мадуро: Что не так во внешней политике России

Ожидаемого провала в Венесуэле можно было избежать, если не складывать все яйца в одну корзину, но в данном случае уже ничего не исправишь

Автор:

Латышев Сергей

Когда в результате мощнейшего международного давления и непопулярности внутри страны в ближайшее время «уйдут» левого президента Венесуэлы Николаса Мадуро, режим которого уже, похоже, готов капитулировать, Россия неизбежно потеряет часть своих инвестиций в этой стране, общая сумма которых составляет примерно 17 миллиардов долларов.

Однако эти потери не будут напрасны, если Москва научится на примере Венесуэлы, как лучше себя вести на международной арене: не складывать все яйца в одну корзину, уметь работать не только с политическими силами, привыкшими ориентироваться на СССР и Россию как его преемницу, но и с правыми кругами, ценящими в современной России консерватизм и религиозность, отсутствие диктата, чего уже почти не осталось на Западе.

Вопрос, на который пока нет ответа

Ожидаемая катастрофа в Венесуэле должна наконец поставить на повестку дня принципиальный вопрос: как вообще должна вестись российская внешняя политика в современных условиях? Раньше, в советские времена, её делали, с одной стороны, «белый и пушистый» МИД, всегда стоявший на стороне «всего доброго и светлого», а её грязной, закулисной стороной, в том числе в плане подготовок «красных», а не «оранжевых», как у Запада, революций, занимались спецслужбы, Коминтерн, «добровольцы-интернационалисты» и прочие. Теперь у нас такой же «белый и пушистый» МИД. Он занимается тем же самым, не имея зачастую средств, ресурсов и желания работать не только с официальными властями, но и с оппозицией, обществом, чтобы «не обидеть» власти стран пребывания.

Хорошо изучив ошибки левого глобализма, Запад учитывает их в попытке установить своё мировое господство. Фото: www.globallookpress.com

Что же касается спецслужб, то таких задач в советском объёме им теперь никто и не ставит. Царящая на Западе истерия вокруг ГРУ, вводимые санкции преследуют прежде всего цель заставить Москву ни во что не вмешиваться. Поэтому частные инвестиции, финансовая и экономическая помощь России по государственной линии Венесуэле и не только, по сути, не защищены от неожиданностей и крайне уязвимы. В результате получаем то, что имеем…

Всё решит армия

По мере того, как Мадуро и его окружение готовы начать торговаться с марионетками США, примирившись с отказом Вашингтона убрать своих дипломатов из Каракаса и тем, что большинство стран мира их режим уже игнорирует, из рядов венесуэльской оппозиции стали раздаваться вроде бы «обнадёживающие» голоса, обращённые в том числе и к России. Как будто оппозиционеры будут в состоянии после прихода к власти самостоятельно определять, с кем им поддерживать отношения, а с кем нет. Все эти вопросы будут решаться в Вашингтоне, без поддержки которого Мадуро для них не по зубам.