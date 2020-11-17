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Казус Карабаха: США и Франция спросили с России за Турцию
17 ноября 2020, 15:50 • 309 • Политика
США и Франция заявили о желании прояснить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и роли Турции в договорённостях по прекращению военных действий в регионе. Весь казус ситуации в том, что Вашингтон и Париж спросили за Анкару с России.
Ситуация с прекращением военных действий в Нагорном Карабахе стала одной из ключевых тем для разговора госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Подробности парижской беседы обнародовали в Госдепе.
В частности, была отмечена роль России, действия которой помогли добиться режима прекращения огня в Карабахе. Однако тут же с Москвы спросили за Анкару. Казус ситуации состоит в том, что именно от России США и франция хотят узнать не только параметры соглашения по перемирию, но и прояснить роль Турции в данных договорённостях.
Отмечается, что с Анкарой у Вашингтона есть ряд разногласий, но не по Карабаху, а по Средиземноморью, Сирии и Ливии.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, а также его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Военные обеих сторон конфликта останутся на занятых ранее позициях, но в регион будут введены российские миротворцы.
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