Казус Карабаха: США и Франция спросили с России за Турцию

Ситуация с прекращением военных действий в Нагорном Карабахе стала одной из ключевых тем для разговора госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Подробности парижской беседы обнародовали в Госдепе.

В частности, была отмечена роль России, действия которой помогли добиться режима прекращения огня в Карабахе. Однако тут же с Москвы спросили за Анкару. Казус ситуации состоит в том, что именно от России США и франция хотят узнать не только параметры соглашения по перемирию, но и прояснить роль Турции в данных договорённостях.

Отмечается, что с Анкарой у Вашингтона есть ряд разногласий, но не по Карабаху, а по Средиземноморью, Сирии и Ливии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, а также его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Военные обеих сторон конфликта останутся на занятых ранее позициях, но в регион будут введены российские миротворцы.