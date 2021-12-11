Казус дистанционки: Мужчина упал в своём доме и получил компенсацию за "производственную травму"

В Германии мужчина упал в собственном доме, и ему выплатили компенсацию за "производственную травму". Гражданин ФРГ, работающий дистанционно, получил перелом, когда шёл в свой домашний кабинет. После нескольких судов он всё же смог добиться страховой выплаты.

Газета The Guardian, ссылаясь на вердикт Высшего федерального социального суда, написала об истории одного жителя Германии, который упал в собственном доме и смог получить денежную компенсацию за "производственную травму".

Гражданин ФРГ работает дистанционно. Его кабинет находится на первом этаже его дома. Однажды он поскользнулся, спускаясь туда по лестнице.

Немец подал заявление на страховую выплату, которую оформляют лицам, получившим повреждения при несчастном случае по дороге на работу.

Сначала в компенсации отказали. Тогда сотрудник, работающий удалённо, пошёл в суд. Две попытки добиться денег успехом не увенчались. Но с третьего раза - в Высшем федеральном социальном суде - мужчина смог получить желаемое.

В судебном решении подчёркивалось, что страховую поддержку дистанционным работникам следует оказывать в том же порядке, что и тем, кто трудится в офисе или на любой другой территории работодателя.