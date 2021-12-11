Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / В мире

Казус дистанционки: Мужчина упал в своём доме и получил компенсацию за "производственную травму"

11 декабря 2021, 19:10  •  88 • В мире
В Германии мужчина упал в собственном доме, и ему выплатили компенсацию за "производственную травму". Гражданин ФРГ, работающий дистанционно, получил перелом, когда шёл в свой домашний кабинет. После нескольких судов он всё же смог добиться страховой выплаты.
Газета The Guardian, ссылаясь на вердикт Высшего федерального социального суда, написала об истории одного жителя Германии, который упал в собственном доме и смог получить денежную компенсацию за "производственную травму".
Гражданин ФРГ работает дистанционно. Его кабинет находится на первом этаже его дома. Однажды он поскользнулся, спускаясь туда по лестнице.
Немец подал заявление на страховую выплату, которую оформляют лицам, получившим повреждения при несчастном случае по дороге на работу.
Сначала в компенсации отказали. Тогда сотрудник, работающий удалённо, пошёл в суд. Две попытки добиться денег успехом не увенчались. Но с третьего раза - в Высшем федеральном социальном суде - мужчина смог получить желаемое.
В судебном решении подчёркивалось, что страховую поддержку дистанционным работникам следует оказывать в том же порядке, что и тем, кто трудится в офисе или на любой другой территории работодателя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



88
Источник
Похожие новости
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
10 декабря 2021, 01:10
"Донбасс" вторгнется на "особую территорию"? Украинцы получили команду
11 декабря 2021, 02:15
ЦРУ переходит в "тихий" режим. Всё ради победы над Россией и Китаем
09 декабря 2021, 21:40
Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"
11 декабря 2021, 01:35
«Политическое дело»: почему лондонский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.