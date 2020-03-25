Казус-2020: социалистические выходные в капиталистическом государстве

В сегодняшнем обращении главы государства, которое было посвящено ситуации с коронавирусом в России и мире, были высказаны слова о том, что с субботы 28 марта в России объявляется нерабочая неделя. При этом такую меру, судя по всему, нужно расценивать как меру по противодействию распространения заболевания. Не беря во внимание тот факт, что нерабочее время во многом отличается от времени, которое проводится в условиях жёсткого карантина, предлагается обсудить вопрос о том, что такое вообще «нерабочая неделя» в условиях рыночной экономики.К рыночной экономике, надо напомнить, государство устремилось при распаде Советского Союза и продолжает решать эту задачу и сегодня. Дополнительно нужно отметить, что при рыночной экономике государство само отдаляется от воздействия на экономические рычаги, дабы не быть обвинённым в «командно-административной системе» и «госрегулировании либерального сектора».В таких условиях обозначается странная ситуация: если государство однозначно определилось с курсом на построение капитализма и тезисом «возврата к социализму нет», то кому и как государство может «даровать» нерабочее время? Представители любого бизнеса, включая микропредприятия по заточке консервных ножей или выпеканию бисквитов, конечно, с удовольствием приняло бы посыл: выходные с сохранением заработной платы. Но кто в условиях упомянутого построения капитализма эту самую заработную плату точильщику с пекарем будет выплачивать? Государство? Точильщик и пекарь с трудом в это верят, как и тысячи других людей, которые знают, что такое ведение частного бизнеса. Ещё больше не верят те, кто являетсяточильной мастерской или того же ИП "по выпеканию" - отпускать сотрудников без оплаты нельзя, есть ответственность, включая человеческую... Отпускать с оплатой? - но где взять оплату потом, если её нужно зарабатывать производством товара, а зарабатывать некому. Да и в точильной мастерской нет собственной нефтяной скважины...Странность, казус: государство пытается оперировать социалистическими лозунгами, ранее провозгласив упомянутую невозможность вернуться к социалистической модели. Тот случай, когда нужно либо "трусы надеть", либо "крестик снять", но снова попытались совместить...Государство всеми силами позиционирует себя социальным, но лучше не позиционировать, а таковым быть.Ну а за соотечественников, у которых всё же будет возможность недельку отдохнуть, надо порадоваться.