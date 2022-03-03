Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы

Нацисты показательно казнили без суда и следствия мэра города Кременная на оккупированной Киевом территории ЛНР. На подступах к городу сейчас идут бои войск ЛНР и России за его освобождение.Экс-командир полка «Азов», руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин «Мосе» опубликовал фото убитого мэра Кременной Владимира Струка.За город сейчас идут бои. А нацисты радуются успешной расправе с «сепаратистом». Струк в 2014-м поддержал провозглашение ЛНР, но затем сбежал на оккупированные Киевом территории. 1 марта жена Струка заявила о его похищении неизвестными в камуфляжной форме.Нацист Жорин пишет: «Одним предателем стало меньше. Найден убитым глава Кременной Луганской области Владимир Струк, бывший депутат Луганского облсовета.В 2014 году был активным сторонником ЛНР. Затем выехал на свободную от оккупации часть Луганской области.В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и ЛНР, собирал депутатов по этому поводу.Причина смерти (предварительно) — огнестрельное ранение в область сердца.Весь государственный аппарат Украины-СБУ, МВД, Прокуратура, суды, 8 лет ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. У него было много денег. Скорее всего при поддержке РФ.Но когда русские войска подошли в 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени».Жуткую новость прокомментировал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.«Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной, за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений.Это показательный захват заложника и его не судебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов.Это военное преступление!Владимир Струк был личностью спорной и неоднозначной, но его убийство — это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам.Не долго вам осталось!»