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Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы

03 марта 2022, 05:05  •  1805 • Украина

Нацисты показательно казнили без суда и следствия мэра города Кременная на оккупированной Киевом территории ЛНР. На подступах к городу сейчас идут бои войск ЛНР и России за его освобождение.

Экс-командир полка «Азов», руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин «Мосе» опубликовал фото убитого мэра Кременной Владимира Струка.

За город сейчас идут бои. А нацисты радуются успешной расправе с «сепаратистом». Струк в 2014-м поддержал провозглашение ЛНР, но затем сбежал на оккупированные Киевом территории. 1 марта жена Струка заявила о его похищении неизвестными в камуфляжной форме.

Нацист Жорин пишет: «Одним предателем стало меньше. Найден убитым глава Кременной Луганской области Владимир Струк, бывший депутат Луганского облсовета.

В 2014 году был активным сторонником ЛНР. Затем выехал на свободную от оккупации часть Луганской области.

В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и ЛНР, собирал депутатов по этому поводу.

Причина смерти (предварительно) — огнестрельное ранение в область сердца.

Весь государственный аппарат Украины-СБУ, МВД, Прокуратура, суды, 8 лет ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. У него было много денег. Скорее всего при поддержке РФ.

Но когда русские войска подошли в 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени».

Жуткую новость прокомментировал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной, за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений.

Это показательный захват заложника и его не судебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов.

Это военное преступление!

Владимир Струк был личностью спорной и неоднозначной, но его убийство — это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам.

Не долго вам осталось!»



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