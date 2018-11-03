«Казни превратили в рутину»: как нацисты решали «еврейский вопрос» руками коллаборационистов из Восточной Европы

3 ноября 1943 года вошло в мировую историю как Кровавая среда. В этот день произошло одно из самых массовых единовременных убийств за все годы Второй мировой войны: нацисты расправились с узниками Майданека, Травников и ряда других концлагерей в Польше. Погибли 42 тыс. человек. При этом исследователи установили, что казни совершались руками восточноевропейских пособников гитлеровцев. Националистический коллаборационизм был особенно распространён в Прибалтике и на западе Украины, отмечают историки.

В большинстве энциклопедических изданий начало хронологии холокоста обычно датируется 1933 годом — моментом прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Однако ряд экспертов считают, что история антисемитизма в Европе уходит корнями в Средние века.

«Антисемитизм — это продукт не ХХ и даже не XIX века. Но в реалиях гитлеровской Германии он оказался по-настоящему шокирующим. До этого люди просто не верили в возможность настолько массовых убийств на национальной почве на данном этапе развития человечества», — отметил в беседе с RT историк и писатель Константин Залесский.

Вскоре после того, как Гитлер стал канцлером, в Германии были созданы первые концлагеря для политических оппонентов нацистов, а также прошло массовое увольнение евреев с государственной службы и из медицинских учреждений. С сентября нацистскую расовую теорию начали преподавать в немецких учебных заведениях. Резко ухудшилось положение евреев после провозглашения Гитлера фюрером и рейхсканцлером. В результате принятия в 1935 году Нюрнбергских расовых законов еврейское население было лишено немецкого гражданства, права голоса и возможности вступать в брак с лицами, считавшимися «арийцами».

Последствия «Хрустальной ночи», 1938 год

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В начале ноября 1938 года по Германии прокатилась волна массовых еврейских погромов. Эти события известны как «Хрустальная ночь». Вскоре после этого еврейским детям запретили учиться в немецких школах, а нацистское руководство начало официальную разработку программы «решения еврейского вопроса», правда, изначально о массовых убийствах речь не шла.

После захвата Третьим рейхом Польши осенью 1939 года нацисты приступили к созданию на её территории еврейских гетто и к выселению в Люблин евреев из Германии. Их решили использовать на принудительных работах и заставили носить на одежде жёлтые знаки (сначала треугольники, а затем и звёзды Давида).

В 1940 году Адольф Гитлер ознакомил своих сообщников с планами депортации европейских евреев на Мадагаскар. В то же самое время людей еврейской национальности продолжают массово свозить в гетто на территории оккупированной Польши.

«Окончательное решение еврейского вопроса»

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз нацисты перешли к физическому уничтожению еврейского населения. Первые убийства стали делом рук националистов на Западной Украине и в Прибалтике, поддерживавших нацистское вторжение. Ещё до установления оккупационной администрации коллаборационисты ограбили, изнасиловали и убили тысячи евреев во Львове, Риге и других оставленных Красной армией городах.

С приходом гитлеровцев к уничтожению подключались айнзацгруппы, которые состояли из сотрудников СД, гестапо, полиции и войск СС. Из-за относительной немногочисленности члены входивших в айнзацгруппы зондер- и айнзацкоманд активно привлекали к убийствам коллаборационистов сначала из состава добровольческой милиции, а затем и вспомогательной полиции.

Действия айнзацгрупп в Польше, 1939 год

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За лето 1941 года 160 тыс. евреев были уничтожены в Бессарабии, 25 тыс. — в Хорватии, 10 тыс. — в Пинске, более 23 тыс. — в Каменец-Подольском. Осенью десятки тысяч евреев убили в Бердичеве, Житомире, Витебске и Одессе, 80 тыс. — в Каунасе. Массовые убийства начались в Вильнюсе и Киеве.

20 января 1942 года нацистское руководство в ходе конференции, прошедшей на вилле «Марлир» на озере Ванзее, согласовало «окончательное решение еврейского вопроса». В известной мере эта дискуссия была формальностью: ещё до её начала гитлеровцы успели уничтожить около 1 млн европейских евреев. Однако теперь от идеи «депортации на Мадагаскар» отказались окончательно, был взят курс на полное уничтожение еврейского народа. Правда, идеи вроде использования газовых камер в официальных протоколах конференции не фигурировали. Формально речь шла о «каторжных работах», на которых, как якобы рассчитывали нацисты, «большинство евреев должны были погибнуть».

На практике еврейское население на оккупированных территориях свозили в гетто, после чего людей либо начинали расстреливать где-нибудь в окрестностях, либо вывозили в лагеря смерти, где их массово уничтожали в газовых камерах. Большая часть лагерей смерти находилась на территории Польши, но единичные «учреждения» были в Германии, Хорватии, Белоруссии и на Украине. В первую очередь нацисты уничтожали детей, женщин, стариков и инвалидов. Молодых крепких мужчин и людей, обладавших ценными для фашистов профессиональными навыками, сначала задействовали на изнурительных работах и только потом убивали.

В 1943 году нацисты уничтожили огромные гетто в Варшаве, Минске, Вильнюсе. Их узники, а также заключённые лагерей начали массово осознавать, какое будущее их ожидает, и поднимать восстания. К сожалению, спастись удавалось единицам.

«Праздник урожая»

В Польше массовое уничтожение евреев в 1942—1943 годах проводилось в рамках операции «Рейнхардт». Её завершающий этап гитлеровцы цинично назвали «Праздником урожая». Также данные события известны как «Кровавая среда» — пик убийств пришёлся на среду, 3 ноября 1943 года.

«Инициаторами этой операции, вероятнее всего, являлись рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и главнокомандующий силами полиции и СС в оккупированной Польше Фридрих Крюгер. Однако еврейское население к осени 1943 года оставалось ещё достаточно многочисленным. Поэтому в ходе операции «Праздник урожая» планировалось ликвидировать последние крупные еврейские общины. Люблинская община, имевшая особое значение для польских евреев, стала одной из приоритетных целей нацистов. До войны Люблин именовали «Иерусалимом Царства Польского». Треть населения города составляли этнические евреи. Здесь также располагался один из мировых центров иудейского богословия, за что Люблин именовали «еврейским Оксфордом», — рассказал в интервью RT научный сотрудник Музея Победы Николай Пономарёв.

По его словам, нацисты специально свозили в Польшу (в частности, в Люблин) и в Белоруссию евреев из других стран Европы, рассчитывая, что их массовое убийство на восточных территориях будет легче скрыть.

Очки узников Освенцима

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«Кровавая среда» 3 ноября 1943 года стала, по оценкам историков, днём наиболее массового уничтожения евреев на территории Польши за всю войну. В Майданеке на окраине Люблина, Травниках и других местах, где проходили расправы, нацисты за этот день убили в общей сложности около 42 тыс. человек.

«Пик расправ пришёлся на начало ноября: нацисты планировали воплотить в жизнь основные планы по «окончательному решению еврейского вопроса» до конца года. В декабре из-за погодных условий массовые убийства было осуществлять сложнее, поэтому гитлеровцы старались уничтожить максимум людей в последний осенний месяц», — пояснил Константин Залесский.

По его мнению, то, как методично гитлеровцы уничтожали евреев, стало одним из наиболее чудовищных аспектов холокоста.

«Ужасно, что уничтожение людей было превращено в рутину. Просто был приказ. Среди исполнявших его было немало идейных антисемитов, но остальные методично занимались массовыми убийствами просто потому, что у них была такая работа», — отметил эксперт.

По словам Константина Залесского, после реализации планов по уничтожению евреев в 1943 году гитлеровцы ликвидировали за ненадобностью часть лагерей смерти.

«Остальных нацисты убивали там, где им это было удобно, где была соответствующая инфраструктура, в частности в Освенциме», — уточнил историк.

«Эффективная пропаганда нацизма»

Всего за время «окончательного решения еврейского вопроса» нацисты создали более 42 тыс. еврейских гетто, концлагерей и лагерей смерти. В них были уничтожены около 6 млн евреев. Кроме того, нацисты массово убивали советских военнопленных, представителей славянского гражданского населения, коммунистов, социалистов, цыган, психически больных людей — десятки миллионов людей.

«Совершая преступления, нацисты опирались на коллаборационистов. Последних можно было условно разделить на две основные категории — одни шли работать на оккупантов из прагматических соображений, другие же сами были антисемитами и массово расправлялись с евреями и левыми активистами ещё до установления оккупационного режима. Националистический коллаборационизм был широко распространён, если говорить о СССР, на Западной Украине, в Прибалтике, в меньшей степени в Белоруссии», — рассказал Константин Залесский.

Украинские коллаборационисты

© Wikmedia / Bundesarchiv

Историк отмечает, что на этих территориях проявления радикального национализма отмечаются до сих пор.

«Достаточно посмотреть, что сейчас происходит на Украине. Там есть группировки откровенно фашистского толка, в стране идёт насильственная украинизация, разжигание межнациональной розни, пропагандируется деятельность пособников Гитлера — героями национально-освободительной борьбы объявляются даже те, кто охранял Освенцим. За такой политикой часто следуют погромы», — отметил эксперт.

По его словам, радикальная националистическая идеология быстро привлекает множество адептов, так как не требует от народа и власти особых усилий.

«Человека объявляют носителем неких высших качеств только за национальность. Не нужно стараться, учиться, работать, добиваться успеха. Такой подход очень прост, но он неизбежно заводит в тупик», — подчеркнул Залесский.

Актуальным примером общественно опасной пропаганды историк назвал разрабатываемую украинской компанией Aliens Games видеоигру «Цена свободы: игра о польских лагерях смерти», пользователь которой может примерить на себя роль охранника Освенцима.

«Гибель миллионов людей — не повод для игрушек. Если в виртуальном мире человек станет офицером СС в лагере смерти и будет выполнять его функциональные обязанности, он не сможет в будущем критически оценивать его действия. Выступая в роли определённого персонажа, игрок неизбежно себя с ним ассоциирует, подсознательно оправдывая его действия. Таким образом, на эмоциональном уровне закладывается оправдание холокоста. Это самая эффективная пропаганда нацизма, какая только может быть», — подытожил Залесский.