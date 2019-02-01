Казна Венесуэлы может обогатиться на 1 млн евро: Источник сообщил о "золотой сделке" с ОАЭ

Центральный банк в Венесуэле планирует продать тонны золота Объединенным Арабским Эмиратам, сумма следки, по предварительным подсчетам может составить 1 млн евро. На такую сумму обогатиться казна южноамериканского государства, если продажа состоится.

Венесуэльский Центральный банк планирует продать 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Каракасе.



Арабская страна будет расплачиваться наличными евро.

По данным источника, из Караксса во вторник, 26 января, вылетел самолет в ОАЭ с тремя тоннами золота. Всего планируется продать 29 тонн.

Один килограмм оценивается специалистами в 37 тысяч евро, но сумма и условия сделки не известны. Но при помощи несложной арифметики можно посчитать, что казна Боливарианской республики может обогатиться на 1073000, если данные источника достоверны.