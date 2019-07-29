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Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"

29 июля 2019, 04:39  •  105 • В мире
Многие отметили, что участники несанкционированных протестных акций в Москве пытались представить его как "начинающийся майдан". И ведь в рядах "активистов" была и "группа поддержки" с Украины. И это понятно: некоторые "сознательные" граждане Незалежной и не скрывают того, что мечтают перенести свою "революцию гидности" на российскую землю. "Казнить Путина на Керченском мосту и пройтись по руинам ГУМа", - поделился своей "мечтой" "истинный украинский националист" Дмитрий Корчинский.
Об этом и многом другом он открыто, не стесняясь, поведал в эфире украинского "Пятого канала", которым практически единолично владеет бывший президент Украины Петр Порошенко. При этом ведущая программы "Рандеву" Янина Соколова даже не изменила внимательно-доброжелательного выражения своего лица.
"Мы должны воевать у них. Хочу, чтобы Путин был повешен на Крымском мосту, чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграблении бриллиантовой палаты московского Кремля, хочу пройтись по сожженных развалинах ЦУМа, который выходит на Красную площадь, хочу помочиться в Мавзолее. Я хочу очень многих вещей, и они должны быть сделаны. Вот до тех пор война не должна быть окончена", — поделился своими мечтами Корчинский.
Но на этом "откровения" националиста не завершились. В продолжении интервью Корчинский сообщил, что вполне можно организовывать "диверсии в Москве", а делать это будет "не государство, а некие религиозные люди и организации", которые и превратят "национально-освободительную войну в войну за веру".
А пока же надо "продолжать воевать", твердит Кочинский, идти в наступление, а перед этим расстрелять всю " пятую колонну" в Киеве.
Публикуя отрывок этого интервью, журналист Юлия Витязева задается вопросом: "Почему украинцев так тянет на "московский майдан"?
Фото: Twitter/Юлмя Витязева
"Ничего позитивного, только разрушение- вот мечта бандеровца. Разрушить все. А дальше как жить? Плевать. Главное- все разрушить, разграбить, убить, обгадить", - прокомментировала "интервью" Галина.
"Так это у них обычные мрии уже годами. Периодически встречается, что вот когда дескать 'Россия распадётся, Укр. как основному победителю, дадут самые лучшие куски России, и все их дома, квартиры, машины нам достанутся...Короче, неистребимое желание помародёрствовать. Шакальё", - констатировала Наталья Лисо.
"Психология нациста, взращенного на хуторском менталитете - убить, взорвать, ограбить. Наша либеральная плесень легко скатывается в эту позицию - грозят люстрировать, вешать, стрелять. Даже не пытаются удерживать внешний лоск",- добавил пользователь под ником Странник.
"Ничего нового, обычное хохляцкое - "хочу чтобы у соседа сгорела хата и сдохла корова". Плохо кончит, как и все те, кто хотел уничтожения России. "На том стоит и будет стоять Русь", - уверена Гала Иванова.
Фото: Twitter/Юлия Витязева

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