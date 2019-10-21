Казино в законе

Государство потратило немало сил, чтобы привести игорный бизнес в цивилизованное состояние, выделив для него четыре специальные зоны. Были оставлены только букмекерские конторы.

Сюжет: Компромат

Сейчас Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законо­проект № 647044-7, призванный дополнить федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 244-ФЗ от 29 декабря 2006 года). Документ вроде как разрабатывали с благими намерениями – прикрыть лазейки для дельцов, которые по-прежнему устраивают игорные дома под видом букмекерских контор. По факту во многих из них стоят всё те же игровые автоматы, которых не должно быть за пределами четырёх игорных зон в Калининградской области, Сочи, Приморье и Алтайском крае.

Одним из таких заведений можно считать букмекерскую контору «Бинго Бум», подконтрольную некоему Арману Овсепяну и Михаилу Данилову. Букмекер открыл 139 «точек приёма ставок» по всей стране. Эксперты считают, что оборудование, которое использует «Бинго Бум» в своих залах, слишком похоже на игровые автоматы. В частности, об этом говорится в исследовании, которое провели профессор Людмила Астахова, старший преподаватель высшей школы электроники Южно-Уральского госуниверситета Василий Лужнов и юрист Всероссийской организации интеллектуальной собственности Александр Роговский. Если верить результатам их работы, то формально игрок делает ставку на некое событие вроде скачек на лошадях, но в реальности такого события не происходит – результат игры определяет генератор случайных чисел в компьютере. Что это, как не «однорукий бандит»?

Закон наизнанку

Новый законопроект вроде как должен ударить по «чёрным» букмекерам. Но документ написан так, что к спортивным мероприятиям добавляются результаты «зрелищно-развлекательных мероприятий», которым нет точного определения. Главное условие – такие мероприятия должны быть показаны телеканалом с государственной лицензией, а условия организатор азартных игр должен вывесить у себя на сайте. Что же такое зрелищно-развлекательные мероприятия, вокруг которых идёт такая кропотливая работа, направленная на постоянное уточнение каких-то непонятных мелочей?

На первый взгляд всё просто: речь может идти о результатах КВН, «Евровидения», «Что? Где? Когда?» и других подобных игр, которые показывают в прямом эфире по крупным федеральным телеканалам. Но дьявол кроется в деталях. Нынешняя редакция законопроекта позволит букмекерам принимать ставки, например, на результаты компьютерной игры или «викторины», которую будет транслировать их «карманный» телеканал в каком-нибудь Урюпинске. При этом ставки можно принимать по всей стране. С формальной точки зрения требования закона будут соблюдены, по факту мы будем иметь дело всё с тем же игровым автоматом. Большинство букмекеров принимает ставки на зрелищно-развлекательные мероприятия («Евровидение» и т.п.), но такие события не являются основополагающими, исключением является букмекерская контора, работающая под вывеской «Бинго Бум».

К слову, на сайте букмекерской конторы «Бинго Бум» уже сейчас предлагается делать ставки на события, которые могут наступить или не наступить в ходе онлайн-викторин, результат которых определяется всё тем же генератором случайных чисел. Если контора начнёт транслировать их на каком-нибудь «карманном» кабельном телеканале, она без каких-либо препятствий продолжит свой игорный бизнес. Принятый в первом чтении законопроект выглядит так, что он создан с целью не уничтожить, а сохранить подобную технологию «приёма ставок».

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Большая «крыша»

Ряд депутатов Госдумы, в частности Сергей Катасонов (ЛДПР), подготовили ко второму чтению поправки, которые должны устранить эти лазейки. Но будут ли эти поправки приняты? Законопроект в том виде, в котором он вызвал критику среди экспертов, внесён в Думу Министерством финансов. Куратором документа правительство назначило замминистра Алексея Моисеева. Однако, на удивление, суть законопроекта как две капли воды совпадает с интересами первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко. Из публикаций СМИ выходит, что чиновница должна приходиться тёщей совладельцу «Бинго Бум» Михаилу Данилову. По некоторым выпискам чиновница и её дочь были зарегистрированы в одной квартире с Даниловым. Кстати, за другой их квартиркой тянется криминальный душок. СМИ обнаружили в апартаментах на Чистых прудах связи с Максимом Лалакиным. Для многих эта фамилия говорящая – сына одного из руководителей Подольской ОПГ звали именно так.

Вполне вероятно, именно это обстоятельство объясняет, почему игорные дома «Бинго Бум» продолжают спокойно работать под носом у правоохранительных органов, как и то, почему сайт этой букмекерской конторы, который слишком похож на онлайн-казино, до сих пор не заблокирован Роскомнадзором. IP-адрес «Бинго Бум» уводит нас в США. Видимо, там же, в Сан-Франциско, расположен и сервер. И это значит, что учёт ставок и обработка персональных данных игроков может происходить за пределами РФ, что также противоречит российскому законодательству. А в России множатся общественные организации по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, которые в упор не замечают нарушений закона. Некоторые выдвигают версию, что в организациях типа «Щит+» можно обнаружить связи с самими организаторами монетизаторов лудомании.

Судьба поправок в закон об игорной деятельности должна решиться в ближайшее время. Хочется верить, что депутаты смогут закрыть в нём дыры, которые используют владельцы подпольных казино.