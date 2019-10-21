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Казино в законе

21 октября 2019, 13:24  •  16 • Аналитика
Государство потратило немало сил, чтобы привести игорный бизнес в цивилизованное состояние, выделив для него четыре специальные зоны. Были оставлены только букмекерские конторы.
Сюжет: Компромат
Сейчас Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законо­проект № 647044-7, призванный дополнить федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 244-ФЗ от 29 декабря 2006 года). Документ вроде как разрабатывали с благими намерениями – прикрыть лазейки для дельцов, которые по-прежнему устраивают игорные дома под видом букмекерских контор. По факту во многих из них стоят всё те же игровые автоматы, которых не должно быть за пределами четырёх игорных зон в Калининградской области, Сочи, Приморье и Алтайском крае.
Одним из таких заведений можно считать букмекерскую контору «Бинго Бум», подконтрольную некоему Арману Овсепяну и Михаилу Данилову. Букмекер открыл 139 «точек приёма ставок» по всей стране. Эксперты считают, что оборудование, которое использует «Бинго Бум» в своих залах, слишком похоже на игровые автоматы. В частности, об этом говорится в исследовании, которое провели профессор Людмила Астахова, старший преподаватель высшей школы электроники Южно-Уральского госуниверситета Василий Лужнов и юрист Всероссийской организации интеллектуальной собственности Александр Роговский. Если верить результатам их работы, то формально игрок делает ставку на некое событие вроде скачек на лошадях, но в реальности такого события не происходит – результат игры определяет генератор случайных чисел в компьютере. Что это, как не «однорукий бандит»?
Закон наизнанку
Новый законопроект вроде как должен ударить по «чёрным» букмекерам. Но документ написан так, что к спортивным мероприятиям добавляются результаты «зрелищно-развлекательных мероприятий», которым нет точного определения. Главное условие – такие мероприятия должны быть показаны телеканалом с государственной лицензией, а условия организатор азартных игр должен вывесить у себя на сайте. Что же такое зрелищно-развлекательные мероприятия, вокруг которых идёт такая кропотливая работа, направленная на постоянное уточнение каких-то непонятных мелочей?
На первый взгляд всё просто: речь может идти о результатах КВН, «Евровидения», «Что? Где? Когда?» и других подобных игр, которые показывают в прямом эфире по крупным федеральным телеканалам. Но дьявол кроется в деталях. Нынешняя редакция законопроекта позволит букмекерам принимать ставки, например, на результаты компьютерной игры или «викторины», которую будет транслировать их «карманный» телеканал в каком-нибудь Урюпинске. При этом ставки можно принимать по всей стране. С формальной точки зрения требования закона будут соблюдены, по факту мы будем иметь дело всё с тем же игровым автоматом. Большинство букмекеров принимает ставки на зрелищно-развлекательные мероприятия («Евровидение» и т.п.), но такие события не являются основополагающими, исключением является букмекерская контора, работающая под вывеской «Бинго Бум».
К слову, на сайте букмекерской конторы «Бинго Бум» уже сейчас предлагается делать ставки на события, которые могут наступить или не наступить в ходе онлайн-викторин, результат которых определяется всё тем же генератором случайных чисел. Если контора начнёт транслировать их на каком-нибудь «карманном» кабельном телеканале, она без каких-либо препятствий продолжит свой игорный бизнес. Принятый в первом чтении законопроект выглядит так, что он создан с целью не уничтожить, а сохранить подобную технологию «приёма ставок».
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Большая «крыша»
Ряд депутатов Госдумы, в частности Сергей Катасонов (ЛДПР), подготовили ко второму чтению поправки, которые должны устранить эти лазейки. Но будут ли эти поправки приняты? Законопроект в том виде, в котором он вызвал критику среди экспертов, внесён в Думу Министерством финансов. Куратором документа правительство назначило замминистра Алексея Моисеева. Однако, на удивление, суть законопроекта как две капли воды совпадает с интересами первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко. Из публикаций СМИ выходит, что чиновница должна приходиться тёщей совладельцу «Бинго Бум» Михаилу Данилову. По некоторым выпискам чиновница и её дочь были зарегистрированы в одной квартире с Даниловым. Кстати, за другой их квартиркой тянется криминальный душок. СМИ обнаружили в апартаментах на Чистых прудах связи с Максимом Лалакиным. Для многих эта фамилия говорящая – сына одного из руководителей Подольской ОПГ звали именно так.
Вполне вероятно, именно это обстоятельство объясняет, почему игорные дома «Бинго Бум» продолжают спокойно работать под носом у правоохранительных органов, как и то, почему сайт этой букмекерской конторы, который слишком похож на онлайн-казино, до сих пор не заблокирован Роскомнадзором. IP-адрес «Бинго Бум» уводит нас в США. Видимо, там же, в Сан-Франциско, расположен и сервер. И это значит, что учёт ставок и обработка персональных данных игроков может происходить за пределами РФ, что также противоречит российскому законодательству. А в России множатся общественные организации по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, которые в упор не замечают нарушений закона. Некоторые выдвигают версию, что в организациях типа «Щит+» можно обнаружить связи с самими организаторами монетизаторов лудомании.
Судьба поправок в закон об игорной деятельности должна решиться в ближайшее время. Хочется верить, что депутаты смогут закрыть в нём дыры, которые используют владельцы подпольных казино.
КОНКРЕТНО
Правоохранительные органы, по всей видимости, всё же пытаются разрушить эту гигантскую сеть теневых игорных заведений. 30 августа 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудники и партнёры букмекерской конторы «Бинго Бум», включая управляющего пунктами приёма ставок некоего Станислава Гасилова. Их обвиняют в создании преступной организации (ст. 210 УК РФ) с целью проведения незаконных азартных игр на территории Московской области. Однако зять Татьяны Нестеренко Михаил Данилов в числе обвиняемых пока не упоминается.
А тем не менее законопроект движется, возможно, хлопотами высокопоставленного чиновника.

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