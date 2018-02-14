|
Кажется, вам пора
14 февраля 2018, 16:24 • 257 • Карикатуры
Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса. Отмечается, что это может произойти из-за целого ряда факторов: недовольства населения темпом реформ, ухудшения уровня жизни, усиления коррупции и обострения политических противостояний.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
257
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 февраля 2018, 09:39
|
11 февраля 2018, 08:24
|
10 февраля 2018, 21:12
|
12 февраля 2018, 00:39
|
09 февраля 2018, 01:09
|
09 февраля 2018, 03:08
|
14 февраля 2018, 01:24