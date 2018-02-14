Кажется, вам пора

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Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса. Отмечается, что это может произойти из-за целого ряда факторов: недовольства населения темпом реформ, ухудшения уровня жизни, усиления коррупции и обострения политических противостояний.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий