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Кажется, вам пора

14 февраля 2018, 16:24  •  257 • Карикатуры

Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса. Отмечается, что это может произойти из-за целого ряда факторов: недовольства населения темпом реформ, ухудшения уровня жизни, усиления коррупции и обострения политических противостояний.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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