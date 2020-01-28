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«Кажется, ей кто-то манипулирует»: челябинский омбудсмен рассказал RT, почему забрал детей у своей экс-супруги

28 января 2020, 09:24  •  154 • В России
Челябинский омбудсмен Антон Шарпилов рассказал RT, как судится со своей бывшей супругой Марией из-за малолетних детей. Женщина обвиняет его в том, что он обманом убедил суд передать ему сына и дочь, ограничив её право видеться с детьми. Мужчина же утверждает, что был вынужден забрать детей после того, как они перестали жить вместе с Марией. По его словам, она кормила малышей белковыми коктейлями, надолго уезжала в командировки и могла по несколько месяцев не общаться с детьми. Причём такое положение дел вполне устраивало женщину — претензии к судебным решениям начались после того, как Шарпилова назначили региональным омбудсменом. Мужчина не исключает, что Марией могут манипулировать.
 
© Фото из личного архива
 

23 января 2020 года Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную экс-супругой регионального омбудсмена Антона Шарпилова Марией. Женщина просила вернуть ей четырёхлетнего сына Ермолая и двухлетнюю дочь Пелагею, которые по решению районного суда проживают с отцом. Женщина ранее рассказала RT, что на время командировки в Крым она оставила детей с бывшим мужем, а он обманом убедил суд насовсем отдать ему сына и дочь. При этом Мария заявила, что Шарпилов не даёт ей видеться с детьми, а о судебном процессе её не известили. 14 января прошло первое заседание по апелляционной жалобе, на котором стороны представили дополнительные доказательства. А 23 января суд постановил, что дети по-прежнему будут проживать с отцом, но увеличил количество их встреч с матерью. В беседе с RT Антон Шарпилов пояснил свою позицию.

«Кормила детей белковыми коктейлями»

 

Как рассказал омбудсмен, с Марией они перестали жить вместе ещё в феврале 2019 года. Дети жили неделю у отца, неделю у матери. По словам Антона, ему уже тогда не нравились жилищные условия дома у супруги.

«Когда я приезжал, в квартире было грязно, не было приготовленной еды, а в холодильнике пусто. На столе я не раз замечал бутылки из-под белковых коктейлей «Гербалайф». Дети объясняли, что мама их кормит именно этим. Такое питание не предназначено для малышей. Меня подобное отношение к сыну и дочке не устраивало», — отмечает Шарпилов.

В мае 2019 года Мария подала на развод. Антон, в свою очередь, написал заявление в опеку с просьбой проверить условия проживания у супруги, после чего направил иск в суд об определении места проживания детей и порядке общения. Через месяц, в июне, Шарпиловы развелись.

Как рассказывала RT сама Мария, почти сразу после развода ей надо было ехать в длительную командировку в Крым. С собой она собиралась взять и детей. Однако муж убедил её оставить сына и дочку с ним. Эту же версию подтверждает и Шарпилов.

«Бывшая супруга хотела забрать детей с собой. Я этого не хотел, потому что не знал, где и в каких условиях она там будет жить. Предложил, чтобы дети пожили со мной. Она согласилась. Об иске об определении места проживания детей она знала — перед отъездом подписала в судебной книге документы, что о заседании извещена должным образом и против проживания детей со мной не возражает. (Документы есть в распоряжении RT.) Даже услугу смс-информирования себе подключила. В конце июня она уехала», — рассказал Шарпилов.

  • © Фото из личного архива

Суд

3 июля 2019 года состоялось первое заседание. Но оба бывших супруга на нём не присутствовали. Мария находилась в Крыму. Антон накануне попал в ДТП и был в больнице. Суд перенёс рассмотрение вопроса на 6 августа. На второе заседание Шарпилова снова не явилась и направила в суд письмо о том, что находится в командировке, против иска не возражает и согласна, чтобы дети проживали с отцом (есть в распоряжении RT).

Согласно материалам суда, на заседании сотрудники опеки представили акт осмотра жилья Марии и заявили, что женщина согласилась на проживание детей с бывшим супругом. Суд постановил, что дети будут жить с Шарпиловым, а с матерью видеться каждое второе воскресенье месяца и в праздники, пока она не проживает на территории региона. В сентябре решение вступило в силу.

«Всё это время с момента отъезда Мария не звонила, не присылала смс, чтобы узнать, как дела у детей. Лишь 10 октября, накануне дня рождения дочери, позвонила и спросила, может ли она прислать детям подарки. Я не был против и сказал, чтобы она не просто отправила их, но и приехала сама: дети не видели её уже больше трёх месяцев, —  рассказывает Шарпилов. — 14 октября дочери исполнилось два года. Она не приехала, позвонила только в девятом часу вечера. При этом я наблюдал в соцсетях, как она путешествовала и устраивала свою личную жизнь. Сейчас она всё удалила, но скрины у меня остались. На какие деньги всё это было — до сих пор неизвестно».

  • © Фото из личного архива

Согласно скриншотам, которые Шарпилов предоставил RT, во время своей командировки Мария была в разных городах Крыма, в Турции, в Кемерове и в Москве. В ноябре стало публично известно, что кандидатуру Антона согласовали на должность регионального омбудсмена. По словам мужчины, именно тогда его экс-супруга вдруг решила обжаловать постановление суда. Поскольку сроки обжалования уже прошли, Шарпилова подала иск о восстановлении сроков апелляции.

«На заседание Мария вновь не явилась. Суд, несмотря на её подписи о согласии на иск и о достаточном информировании, всё же восстановил сроки обжалования. В апелляции бывшая супруга написала, что недовольна лишь порядком общения, а не тем, что дети живут со мной», —  рассказал Антон.

Первое заседание было назначено на 14 января 2020 года. По словам Шарпилова, именно тогда его бывшая супруга начала на все встречи с детьми приводить журналистов, а также направлять их в детский сад во время сон-часа и мешать работе в школе его нынешней жене. Кроме того, Мария переписала свою жалобу, требуя не только увеличить количество встреч с детьми, но и определить их место жительства с матерью.

«Мне кажется, что моей бывшей супругой кто-то манипулирует, потому что до того, как меня назначили на должность омбудсмена, она была со всем согласна. Да и такого поведения за все годы знакомства и совместной жизни не было, — считает Шарпилов. — Всё это время в суды я не предоставлял все скрины, фотографии и переписки. Суд принимал решение на основе моих показаний и согласия с иском бывшей жены. Но 14 января я предоставил всё, что у меня было».

  • © Фото из личного архива

Чтобы исследовать все доказательства, суд отложил принятие решения на 23 января, где постановил, что дети останутся с отцом, а количество встреч матери с сыном и дочерью будет увеличено, так как теперь она вернулась и проживает в регионе.

«Всё это время, что Мария отсутствовала, дети не спрашивали, где мама. У неё и раньше случались отъезды, с тех пор как в 2018 году она пошла на курсы личностного роста. Я не был против, а зря. Об этом сейчас жалею. К примеру, в январе 2019 года я один водил детей на ёлки, в то время как Мария была в командировке в Москве и выкладывала фотографии с катка, —  рассказывает Антон. — При этом я никогда не говорил детям, что мама плохая или что бросила их. Так что даже спустя полгода её отсутствия, когда она приехала, не было отторжения. Они сказали: «Привет, мам» — и пошли на площадку гулять».

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В свою очередь, Мария в беседе с RT заявила, что намерена обжаловать решение суда.

«Фактически воспитанием детей занимается не Антон, а его любовница. Так почему же дети должны находиться с незнакомым человеком, когда у них есть мать? — недоумевает Мария. — Но я думаю, что это не конец. Я знаю, что Антон консультировался с юристом и намерен лишить меня родительских прав».

Ранее RT рассказывал, что Мария и Антон познакомились семь лет назад, когда оба учились в университете на втором и пятом курсе соответственно. Через два года после знакомства сыграли свадьбу. У супругов родились сын Ермолай и дочь Пелагея, сейчас им четыре и два года. В январе 2019 года Мария, по её словам, узнала, что у мужа есть любовница. После развода Мария должна была уехать в командировку и взять с собой детей. Антон предложил бывшей жене поехать в командировку одной, а дети пока пожили бы у него. По словам Марии, пока она была в Крыму, её экс-супруг подал иск об определении места жительства детей. Антон объяснил бывшей жене, что ему эта бумага якобы нужна, чтобы спокойно водить их в детский сад и медучреждения. По словам Марии, когда она вернулась из Крыма, муж не позволял ей видеться с детьми. Тогда Шарпилова подала иск в Челябинский областной суд.

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