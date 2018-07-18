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Кажется, дождь собирается
18 июля 2018, 16:09 • 150 • Карикатуры
В США вновь начали активно рассуждать о том, каковы шансы на импичмент президента США Дональда Трампа. Ряд последних событий, включая его встречу с российским коллегой и свежий шпионский скандал вокруг задержания россиянки Марии Бутиной, создают для этого предпосылки.
© Виталий Подвицкий
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