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Кажется, до них ещё не дошло: В МИД Украины вновь пообещали "вернуть Крым" и "наказать" Россию

16 марта 2022, 20:45  •  194 • Политика
В МИД Украины заявили, что "вернут Крым" и привлекут Россию "к ответственности". "Кажется, до них ещё не дошло", - комментируют в Сети.
Министерство иностранных дел Украины пообещало "вернуть Крым" и привлечь Россию и её руководство "к ответственности". Соответствующее заявление было опубликовано на странице МИД Украины в Twitter.
Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна остановить операцию на Украине. Это решение было вынесено по иску Киева к Москве. Вероятно, украинское внешнеполитическое ведомство восприняло это как победу Незалежной.
Мы вернём Крым и каждый кусочек нашей земли, временно оккупированный Россией, и привлечём Россию и её руководство к ответственности за все преступления, совершённые на Украине,
- говорится в сообщении МИД Украины в соцсети.
Кажется, до них ещё не дошло. Что ж, продолжим,
- комментирует Telegram-канал "Украина.ру".
Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заранее предупредила, что Россия не будет участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной. Дипломат подчеркнула, что отказ связан с очевидной абсурдностью иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции.

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