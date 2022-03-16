|
Кажется, до них ещё не дошло: В МИД Украины вновь пообещали "вернуть Крым" и "наказать" Россию
16 марта 2022, 20:45 • 194 • Политика
В МИД Украины заявили, что "вернут Крым" и привлекут Россию "к ответственности". "Кажется, до них ещё не дошло", - комментируют в Сети.
Министерство иностранных дел Украины пообещало "вернуть Крым" и привлечь Россию и её руководство "к ответственности". Соответствующее заявление было опубликовано на странице МИД Украины в Twitter.
Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна остановить операцию на Украине. Это решение было вынесено по иску Киева к Москве. Вероятно, украинское внешнеполитическое ведомство восприняло это как победу Незалежной.
- говорится в сообщении МИД Украины в соцсети.
- комментирует Telegram-канал "Украина.ру".
Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заранее предупредила, что Россия не будет участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной. Дипломат подчеркнула, что отказ связан с очевидной абсурдностью иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции.
Подпишитесь на нас
194
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 18:10
|
14 марта 2022, 02:15
|
10 марта 2022, 19:55
|
11 марта 2022, 07:40
|
14 марта 2022, 02:50
|
10 марта 2022, 21:40
|
14 марта 2022, 09:50