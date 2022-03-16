Кажется, до них ещё не дошло: В МИД Украины вновь пообещали "вернуть Крым" и "наказать" Россию

В МИД Украины заявили, что "вернут Крым" и привлекут Россию "к ответственности". "Кажется, до них ещё не дошло", - комментируют в Сети.

Министерство иностранных дел Украины пообещало "вернуть Крым" и привлечь Россию и её руководство "к ответственности". Соответствующее заявление было опубликовано на странице МИД Украины в Twitter.

Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна остановить операцию на Украине. Это решение было вынесено по иску Киева к Москве. Вероятно, украинское внешнеполитическое ведомство восприняло это как победу Незалежной.

Мы вернём Крым и каждый кусочек нашей земли, временно оккупированный Россией, и привлечём Россию и её руководство к ответственности за все преступления, совершённые на Украине,

- говорится в сообщении МИД Украины в соцсети.

Кажется, до них ещё не дошло. Что ж, продолжим,

- комментирует Telegram-канал "Украина.ру".

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заранее предупредила, что Россия не будет участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной. Дипломат подчеркнула, что отказ связан с очевидной абсурдностью иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции.