«Каждый за себя»: как Токио и Брюссель развивают торговую кооперацию на фоне протекционизма Вашингтона

Кабинет министров Японии начал ратификацию соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. Если стороны одобрят документ до конца года, он вступит в силу в феврале 2019-го. Сближение Токио и Брюсселя во многом спровоцировано агрессивным внешнеэкономическим курсом Вашингтона, отмечают эксперты. По их мнению, в Европе и Азии растёт разочарование действиями администрации Дональда Трампа, которая последовательно разрывает устоявшиеся торговые связи, пренебрегая давними партнёрскими отношениями. Как протекционизм Белого дома меняет экономическую карту мира — в материале RT.

Японское правительство начало процесс ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом (JEEPA), которое стороны подписали в минувшем июле. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании японского кабмина 6 ноября. Далее документ поступит на рассмотрение парламента.

Предполагается, что документ сможет вступить в силу уже в феврале следующего года, если Токио и Брюссель успеют одобрить его до конца 2018-го.

Как заявил глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, на японско-европейскую зону свободной торговли будет приходиться до 40% всех торговых потоков в мире, а также 30% глобального ВВП.

«Эта сделка либерализует и поддержит торговлю и расширит возможности для инвестирования между Японией и ЕС», — цитирует чиновника NHK.

Одновременно документ проходит ратификацию в Евросоюзе. Как рассказал представитель Еврокомиссии Юрки Катайнен, ратификация соглашения Европарламентом намечена на 12 декабря. Окончательное утверждение документа запланировано на 20 декабря — оно пройдёт в рамках саммита руководителей стран-участниц Евросоюза.

Соглашение об экономическом партнёрстве между ЕС и азиатской державой, основные положения которого были утверждены ещё год назад, предполагает отмену японской стороной пошлин на 94% европейского импорта. ЕС, в свою очередь, поэтапно снимает торговые барьеры на ввоз 99% японской продукции, включая автомобили. Предполагается, что новые правила поспособствуют активизации европейского экспорта винной и молочной продукции.

«Наш посыл ясен: мы стоим вместе против протекционизма», — подчеркнул глава Евросовета Дональд Туск, выступая на церемонии подписания документа 17 июля.

Фактор Трампа

По мнению экспертов, новый торговый союз — не что иное, как ответ на действия администрации Дональда Трампа. Глава Белого дома взял курс на пересмотр отношений с многими торговыми партнёрами Соединённых Штатов. Так, в 2017 году США вышли из проекта по созданию Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), в который планировала войти и Япония.

Изначально ТТП задумывалось администрацией Барака Обамы как инструмент экономического сдерживания Китая, отмечают специалисты. Речь шла о союзе 12 стран: США, Японии, Малайзии, Вьетнама, Сингапура, Брунея, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Мексики, Чили и Перу.

Выход США из соглашения стал серьёзным разочарованием для Токио: американско-японская торговля должна была охватить до 80% всего оборота ТТП.

Параллельно администрация Трампа заморозила переговоры с Евросоюзом о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). По мнению главы Белого дома, Евросоюз ведёт несправедливую торговую политику, ограничивая доступ американских товаров на европейский рынок.

Ещё одним шагом, повлиявшим на отношения Японии и ЕС с США, стало решение Вашингтона повысить импортные пошлины на сталь и алюминиевую продукцию. В марте США подняли тарифы на ввоз стали на 25%, алюминия — на 10%. Некоторые государства, включая страны ЕС, поначалу получили небольшую отсрочку, однако уже в июне новые правила начали действовать для всех.

Как заявил в начале июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, своими действиями Вашингтон рискует спровоцировать хаос в мировой экономике. По его словам, такие меры со стороны США вызывают «крайнее сожаление».

Reuters

Аналогичную позицию занял Евросоюз: Брюссель потребовал от ВТО рассмотреть правомерность заградительных пошлин США на ввоз металлургической продукции. По словам еврокомиссара Сесилии Мальмстрём, Вашингтон своими действиями подрывает трансатлантическое партнёрство.

«Соглашение, подписанное ЕС и Японией, напрямую связано с политикой, которую проводит Трамп. Это альтернатива, с помощью которой премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает компенсировать тот ущерб, который несёт японская экономика из-за решения США выйти из ТТП», — пояснил в интервью RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По словам эксперта, японский премьер Синдзо Абэ возлагал на ТТП очень большие надежды, считая, что это поможет ему реализовать свой курс, носящий условное название «абэномика». Кроме того, японские интересы были затронуты после пересмотра требований США к Мексике и Канаде по линии NAFTA, отметил эксперт. Он подчеркнул, что у многих японских концернов есть заводы на мексиканской территории, откуда продукция и поставляется в США.

«ЕС также надоело терпеть бескомпромиссный подход Вашингтона. Япония — третья мировая экономика, так что перспективы для сотрудничества здесь вырисовываются большие», — подчеркнул Кистанов.

Новый формат



Хотя Вашингтон и заявляет сегодня о своей готовности к дальнейшим переговорам с партнёрами, на практике найти общий язык с американской администрацией странам будет непросто, считают эксперты.

В июле Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласились не вводить новые взаимные пошлины и провести переговоры на предмет дальнейших торговых отношений США и ЕС. К этой теме стороны вернулись в середине октября, когда торгпред Белого дома Роберт Лайтхайзер сообщил о планах администрации США начать переговоры о торговле с Евросоюзом, Великобританией и Японией.

Также в конце сентября Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ анонсировали новый раунд дискуссий, итогом которого должно стать двустороннее соглашение между Токио и Вашингтоном.

«США и Япония после завершения необходимых внутренних процедур начнут переговоры о торговом соглашении между США и Японией по товарам, а также другим ключевым сферам», — говорилось в заявлении Белого дома.

Впрочем, участники переговоров вряд ли могут рассчитывать на выгодные условия, так как Белый дом не настроен на уступки, а также мало заинтересован в диалоге с наднациональными союзами, полагают эксперты. Как отметил Кистанов, во многом выход США из торговых союзов связан с желанием американской стороны выстраивать связи не с целыми объединениями стран, а в формате тет-а-тет.

«Это выгодно американской стороне, которая по отдельности может выкручивать руки очень многим игрокам, включая Японию и другие страны», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его мнению, в Белом доме уверены, что ни у кого из партнёров просто нет выбора, кроме как прислушаться к требованиям американской стороны.

Дональд Трамп

Reuters

«Сейчас действия Вашингтона направлены, по большому счёту, на то, чтобы убедить своих партнёров, что они не столько союзники, сколько вассалы», — подчеркнул эксперт в разговоре RT.

«Каждый за себя»

Между тем ЕС ведёт переговоры о новых правилах торговли не только с Токио, но и с другими азиатскими странами. В частности, 19 октября стало известно о подписании соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Сингапуром, церемония состоялась в рамках саммита «Азия — Европа».

Как подчеркнул глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, этот шаг является «мощным сигналом» в пользу защиты системы международного взаимодействия, основанной на сотрудничестве и многосторонности.

С ещё одной крупнейшей экономикой региона — Южной Кореей — Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле ещё в 2010 году. Однако и для Токио, и для Сеула до недавнего времени главным торговым партнёром оставались именно Соединённые Штаты. На США приходится порядка 20% японского экспорта и 11% импорта. В структуре южнокорейского внешнеторгового оборота торговля с США занимает второе место после торговых отношений с КНР.

Кроме того, в июле этого года Европейский союз договорился с Пекином о совместной работе над реформированием ВТО. Это необходимо, чтобы подстроить организацию под новые реалии. К участию в дискуссии были приглашены также США и Россия. Как заявил Дональд Туск, речь должна идти не о разрушении старого порядка путём торговых войн, а о его совершенствовании. Сначала в Белом доме положительно отреагировали на эту инициативу. Однако уже в августе Дональд Трамп пригрозил выходом США из ВТО, если её правила не устроят американскую сторону.

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Reuters



Говоря о причинах столь бескомпромиссной политики Белого дома, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Александр Бельчук отметил важность внутриполитических факторов. Как пояснил эксперт, сохранение и наращивание зарубежных связей не является приоритетом для администрации Трампа.

«Своей основной задачей на текущий момент Трамп считает решение проблем в американской экономике. На этом завязано и его позиционирование на внутриполитической арене», — пояснил Бельчук.

В Белом доме рассчитывают решить сначала эти вопросы, выиграть во внутриполитической борьбе и уже потом обратиться к реставрации тех внешнеторговых и внешнеполитических отношений, которые могут быть разрушены сейчас, предположил эксперт.

«Политика Вашингтона вносит раскол в западное (и уже не только в западное) общество — на первый план выходит принцип «каждый за себя». И действия Белого дома не могли не встревожить азиатских и европейских партнёров США. Правда, выступить в роли политического фактора эти сомнения могут только в долгосрочной перспективе. Но, конечно, раздражение растёт», — подытожил Бельчук.