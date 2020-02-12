Каждый второй пенсионер Эстонии и Латвии будет нищим? Обнародованы размеры пенсий жителей ЕС

В отчёте агентства приведены данные о риске оказаться в нищете жителей европейских стран. В целом бедная жизнь может ждать около 15% граждан Евросоюза. Наибольшая вероятность такого исхода у жителей Эстонии (риск 54%), Латвии (50%), Литвы (41%), Болгарии (30%). Значительно благополучнее живут пенсионеры Словакии, Венгрии, Дании, Люксембурга, Франции. В этих странах риск оказаться в нищете для граждан старше 65 лет не превышает 10%.

В 2018 году в Эстонии вышедшим на пенсию по старости платили приблизительно 440 евро в месяц. Это эквивалентно 34 тысячам рублей в пересчёте по курсу на тот период. В России же старики тогда получали в среднем 14,4 тысячи рублей.

Также агентство привело данные о гендерном разрыве в размере пенсий. В 2018 году женщинам из стран ЕС давали примерно на 30% меньшую выплату по старости, чем мужчинам. В Люксембурге разрыв был максимальный среди всех 27 стран ЕС (43%), в Эстонии - минимальным (1%).