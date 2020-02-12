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Каждый второй пенсионер Эстонии и Латвии будет нищим? Обнародованы размеры пенсий жителей ЕС
12 февраля 2020, 10:24 • 113 • В мире
Агентство Eurostat проанализировало размер пенсий жителей стран Евросоюза за 2018 год. Оказалось, что риск обнищания стариков во многих странах Прибалтики составляет около 50%. Богаче всего живут пенсионеры Словакии, Греции, Франции.
В отчёте агентства приведены данные о риске оказаться в нищете жителей европейских стран. В целом бедная жизнь может ждать около 15% граждан Евросоюза. Наибольшая вероятность такого исхода у жителей Эстонии (риск 54%), Латвии (50%), Литвы (41%), Болгарии (30%). Значительно благополучнее живут пенсионеры Словакии, Венгрии, Дании, Люксембурга, Франции. В этих странах риск оказаться в нищете для граждан старше 65 лет не превышает 10%.
В 2018 году в Эстонии вышедшим на пенсию по старости платили приблизительно 440 евро в месяц. Это эквивалентно 34 тысячам рублей в пересчёте по курсу на тот период. В России же старики тогда получали в среднем 14,4 тысячи рублей.
Также агентство привело данные о гендерном разрыве в размере пенсий. В 2018 году женщинам из стран ЕС давали примерно на 30% меньшую выплату по старости, чем мужчинам. В Люксембурге разрыв был максимальный среди всех 27 стран ЕС (43%), в Эстонии - минимальным (1%).
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