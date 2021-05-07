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Каждый второй немец считает Соединённые Штаты угрозой демократии

07 мая 2021, 13:00  •  83 • В мире
51% немцев, т. е. каждый второй, считают, что США оказывают отрицательное воздействие на состояние демократии в мире. И только 32% опрошенных немцев думают наоборот. 36% видят Соединённые Штаты большей угрозой, чем Китай или Россию. Такие данные получил Институт исследования рынка Latana в ходе социологического опроса по Индексу восприятия демократии (Democracy Performance Index).
29% респондентов считают, что американское влияние США угрожает Германии больше, чем влияние России, и 33% – больше, чем влияние Китая. Восприятие немцами состояния немецкой демократии тоже далеко от положительного. 49% видят главную угрозу стране в экономическом неравенстве, 46% – во власти технологических гигантов, 40% в ограничении свободы слова.
Отрицательное отношение немцев к Америке вызвано пропагандой Вашингтона, направленной на то, чтобы сорвать завершение строительства российско-немецкого газопровода «Северный поток-2». Способствуют снижению уровня симпатий к США попытки Вашингтона ограничить самостоятельность Берлина в европейской политике, втянуть немцев в политические махинации против Китая и Ирана.
Так, для иранцев Германия – третий по значимости торговый партнёр после Китая и Японии. Иран для немцев – второй торговый партнёр на Ближнем Востоке после Израиля. В Иране работают 50 немецких компаний, среди которых такие известные, как «Крупп», «Мерседес», «Фольксваген», «Сименс»; 12000 фирм держат в Иране своих официальных представителей. Американские санкции против Ирана привели к сокращению 10 тыс. рабочих мест в Германии.
Товарооборот Германия – Китай составлял в 2019 г. 206 млрд. евро, однако сейчас происходит снижение объёмов китайских инвестиций в экономику Германии из-за антикитайских санкций, введённых Вашингтоном. Немцы понимают, что Соединённые Штаты стоят на пути экономического процветания их страны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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