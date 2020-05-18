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Каждый третий регион России можно выводить из карантина: Мишустин дал объяснение
18 мая 2020, 16:55 • 37 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, почему 27 российских регионов (то есть каждый третий субъект Российской Федерации) готовы к постепенному снятию карантинных мер, ранее введённых из-за коронавируса.
Во время понедельничного совещания с членами координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что фактически каждый третий субъект Российской Федерации можно постепенно выводить из карантина. Постепенно снимать с этих регионов введённые ранее из-за коронавируса ограничительные меры.
"В общей сложности, это 27 субъектов Федерации", - отметил глава правительства, отмечая, что речь идёт об объективных показателях ежедневного мониторинга.
Объясняя смягчение мер в данных регионах, Мишустин обратил внимание на то, что это становится возможным, поскольку в этих субъектах "за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицу".
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