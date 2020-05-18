Каждый третий регион России можно выводить из карантина: Мишустин дал объяснение

Во время понедельничного совещания с членами координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что фактически каждый третий субъект Российской Федерации можно постепенно выводить из карантина. Постепенно снимать с этих регионов введённые ранее из-за коронавируса ограничительные меры.

"В общей сложности, это 27 субъектов Федерации", - отметил глава правительства, отмечая, что речь идёт об объективных показателях ежедневного мониторинга.

Объясняя смягчение мер в данных регионах, Мишустин обратил внимание на то, что это становится возможным, поскольку в этих субъектах "за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицу".