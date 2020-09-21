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Каждый слышит, как он дышит: История выздоровления не Навального
21 сентября 2020, 23:15 • 85 • Политика
Удивительная история "отравления", "спасения" и "излечения" Алексея Навального навела нас здесь, в Царьграде, на интересные мысли. Прежде всего, надо признать, что наши политические и идеологические противники умеют работать. О самочувствии "гостя канцлера Германии" сообщали так, как когда-то о здоровье вождей советского государства.
Автор:
Марк Андреев
Помните, как вся страна слушала по радио про "дыхание Чейна – Стокса" у Сталина? Вот и с Навальным та же история. Ему стало плохо в самолёте – его привезли в больницу скорой помощи в Омске – он в коме – ему ставят диагноз – его везут на аэродром – оплаченный какими-то спонсорами самолёт летит в Германию (какие границы закрыты? Для кого?). Его везут в берлинскую клинику в сопровождении эскорта из чёртовой уймы машин с мигалками – он всё ещё в коме – есть диагноз, он отравлен – на 19-й день он выходит из комы…
Увы, ответ на этот вопрос будет таким: Алексей Навальный – антигерой. Его известность, популярность, интерес к нему средств массовой информации связаны с тем, что его считают врагом России. Его "разоблачения" и "умное голосование" – часть антироссийской пропагандистской работы. Благодаря этой работе он столь известен, что о его здоровье беспокоятся в двух великих державах, на вопросы о нём отвечает пресс-секретарь президента России и, самое главное, хроника его болезни и выздоровления стала одной из главных тем новостей.
И между прочим, очередным поводом шельмовать не только Россию в целом, но и российское здравоохранение в частности.
Знаете что, уважаемые читатели? Нам кажется, что это неправильно. Так не должно быть. Так что мы здесь придумали вот что. Начиная с этой недели Царьград будет информировать своих читателей о состоянии здоровья и ходе лечения скромных, но настоящих героев. Получивших смертельно опасные травмы и преодолевших внезапные приступы тяжёлых болезней. Прошедших через отделения реанимации и перенёсших клиническую смерть. О людях, которые, безусловно, достойны того, чтобы мы с замиранием сердца спрашивали: жив ли он там? поправится ли?
Сегодня мы не спрашиваем так только по одной причине – мы об этих людях ещё не знаем. Но прямо сейчас корреспонденты Царьграда просят согласия у докторов и пациентов в нескольких больницах Москвы и российских регионов.
На этой неделе мы познакомим вас с историями борьбы за жизнь по-настоящему достойных людей. И с возможностями отечественной медицины.
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