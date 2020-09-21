Каждый слышит, как он дышит: История выздоровления не Навального

Автор:

Марк Андреев

Помните, как вся страна слушала по радио про "дыхание Чейна – Стокса" у Сталина? Вот и с Навальным та же история. Ему стало плохо в самолёте – его привезли в больницу скорой помощи в Омске – он в коме – ему ставят диагноз – его везут на аэродром – оплаченный какими-то спонсорами самолёт летит в Германию (какие границы закрыты? Для кого?). Его везут в берлинскую клинику в сопровождении эскорта из чёртовой уймы машин с мигалками – он всё ещё в коме – есть диагноз, он отравлен – на 19-й день он выходит из комы…

Отвлечёмся на минуточку от неправдоподобности всей этой истории, герой которой отравлен боевым отравляющим веществом, а все вокруг него здоровы, а отравители так неудачливы, что герой выжил, пришёл в себя и уже собрался в Россию возвращаться... Отвлечёмся от нестыковок, от явной лжи, от того, как "отравление" становится предлогом для антироссийских санкций… Зададимся другим вопросом: а почему, собственно, этот человек – герой? Почему кто-то посчитал, что история его болезни и выздоровления может быть предметом обсуждения для медиа всего мира? Почему мы все, даже и не желая того – но в самом деле, лезет же эта информация из каждого утюга! – должны прислушиваться к его дыханию, следить за показаниями приборов у его больничной койки, спрашивать себя, кто оплачивает весь этот цирк?

Увы, ответ на этот вопрос будет таким: Алексей Навальный – антигерой. Его известность, популярность, интерес к нему средств массовой информации связаны с тем, что его считают врагом России. Его "разоблачения" и "умное голосование" – часть антироссийской пропагандистской работы. Благодаря этой работе он столь известен, что о его здоровье беспокоятся в двух великих державах, на вопросы о нём отвечает пресс-секретарь президента России и, самое главное, хроника его болезни и выздоровления стала одной из главных тем новостей.

И между прочим, очередным поводом шельмовать не только Россию в целом, но и российское здравоохранение в частности.

Знаете что, уважаемые читатели? Нам кажется, что это неправильно. Так не должно быть. Так что мы здесь придумали вот что. Начиная с этой недели Царьград будет информировать своих читателей о состоянии здоровья и ходе лечения скромных, но настоящих героев. Получивших смертельно опасные травмы и преодолевших внезапные приступы тяжёлых болезней. Прошедших через отделения реанимации и перенёсших клиническую смерть. О людях, которые, безусловно, достойны того, чтобы мы с замиранием сердца спрашивали: жив ли он там? поправится ли?

Сегодня мы не спрашиваем так только по одной причине – мы об этих людях ещё не знаем. Но прямо сейчас корреспонденты Царьграда просят согласия у докторов и пациентов в нескольких больницах Москвы и российских регионов.

На этой неделе мы познакомим вас с историями борьбы за жизнь по-настоящему достойных людей. И с возможностями отечественной медицины.