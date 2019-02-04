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Каждый сам за себя: Страны ЕС будут индивидуально решать вопрос о признании Гуайдо - Могерини
04 февраля 2019, 20:54 • 12 • Политика
Страны ЕС принимают решения о признании Гуаӣдо согласно национальным прерогативам, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с новым заявлением о признании президента-самозванца Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы. По её словам, каждая страна ЕС сама принимает решение по этому поводу, исходя из собственных национальных соображений.
При этом она добавила, что общая позиция ЕС заключается в необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. Ранее объявившего себя президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо признала Англия. В то же время Италия наложила вето на совместное заявление ЕС о признании венесуэльского президента-самозванца.
Напомним, что 23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо, отучившийся несколько лет в США в том же институте, что и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявил себя новым президентом Венесуэлы. США и их страны-сателлиты в тот же день признали его лидером страны и потребовали от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать самозванцу всю власть в стране.
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