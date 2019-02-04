Каждый сам за себя: Страны ЕС будут индивидуально решать вопрос о признании Гуайдо - Могерини

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с новым заявлением о признании президента-самозванца Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы. По её словам, каждая страна ЕС сама принимает решение по этому поводу, исходя из собственных национальных соображений.

"Страны ЕС принимают решения о признании Гуаӣдо согласно национальным прерогативам", - заявила Могерини.

При этом она добавила, что общая позиция ЕС заключается в необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. Ранее объявившего себя президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо признала Англия. В то же время Италия наложила вето на совместное заявление ЕС о признании венесуэльского президента-самозванца.

Напомним, что 23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо, отучившийся несколько лет в США в том же институте, что и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявил себя новым президентом Венесуэлы. США и их страны-сателлиты в тот же день признали его лидером страны и потребовали от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать самозванцу всю власть в стране.