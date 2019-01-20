Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведении Порошенко в Черкассах

Как считает экс-премьер Николай Азаров, за каждый неудобный вопрос главе Украины Петру Порошенко любой украинец может быть прозван "москальским провокатором" или "сепаратистом".

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко, который отказывается отвечать на неудобные вопросы простых граждан о коррупции в стране.

Напомним, во время визита Порошенко в Черкассы один из местных жителей поинтересовался у политика на русском языке, когда к нему можно попасть на прием, чтобы задать вопросы о коррупции. Президент не стал отвечать, назвав мужчину "москальским провокатором".

"Прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Вот все они москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть", - издевательски заявил он.

Подобное поведение главы государство возмутило Азарова.

"Вот так ведет себя с народом так называемый президент, в интересах которого - грабить народ Украины ближайшие пять лет. За каждый неудобный для власти вопрос задавший его человек рискует быть прозванным "сепаратистом" или "москальским провокатором", - написал он в соцсетях.