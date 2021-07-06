Каждый "получит по носу": В МИД России жёстко предупредили всех провокаторов в Чёрном море

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил всех, кто надумает устраивать провокации в Чёрном море. Каждый из них, по словам дипломата, "получит по носу".

Недвусмысленное и жёсткое предупреждение выдал всем, кто, как и британский эсминец, рискнёт устраивать провокацию на границе России в Чёрном море, замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, все они за свои "игры" "получат по носу".

Такую позицию Рябков обозначил в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который ранее, напомним, дерзко нарушил границы России у берегов Крыма, не реагировал на предупреждения пограничников, но после предупредительного бомбометания отступил.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться", - заявил Рябков.

Замминистра допустил и увеличение рисков конфликтов. В то же время дипломат строго предупредил о том, что "Чёрное море - не то место, где такие игры допустимы".