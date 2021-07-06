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Каждый "получит по носу": В МИД России жёстко предупредили всех провокаторов в Чёрном море
06 июля 2021, 13:10 • 76 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил всех, кто надумает устраивать провокации в Чёрном море. Каждый из них, по словам дипломата, "получит по носу".
Недвусмысленное и жёсткое предупреждение выдал всем, кто, как и британский эсминец, рискнёт устраивать провокацию на границе России в Чёрном море, замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, все они за свои "игры" "получат по носу".
Такую позицию Рябков обозначил в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который ранее, напомним, дерзко нарушил границы России у берегов Крыма, не реагировал на предупреждения пограничников, но после предупредительного бомбометания отступил.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться", - заявил Рябков.
Замминистра допустил и увеличение рисков конфликтов. В то же время дипломат строго предупредил о том, что "Чёрное море - не то место, где такие игры допустимы".
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