Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
Главная / Политика

Каждый "получит по носу": В МИД России жёстко предупредили всех провокаторов в Чёрном море

06 июля 2021, 13:10  •  76 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил всех, кто надумает устраивать провокации в Чёрном море. Каждый из них, по словам дипломата, "получит по носу".
Недвусмысленное и жёсткое предупреждение выдал всем, кто, как и британский эсминец, рискнёт устраивать провокацию на границе России в Чёрном море, замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, все они за свои "игры" "получат по носу".
Такую позицию Рябков обозначил в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, который ранее, напомним, дерзко нарушил границы России у берегов Крыма, не реагировал на предупреждения пограничников, но после предупредительного бомбометания отступил.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться", - заявил Рябков.
Замминистра допустил и увеличение рисков конфликтов. В то же время дипломат строго предупредил о том, что "Чёрное море - не то место, где такие игры допустимы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






76
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
06 июля 2021, 00:20
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
06 июля 2021, 00:20
Военный эксперт рассказал о серьёзном вызове для Кремля
06 июля 2021, 02:10
Для них дети - агрессивные белые лица: Школьников затравили за поддержку сборной Англии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.