Каждый пятый президент Венесуэлы пришел к власти через госпереворот: Составлена хроника смены власти в стране

За историю Венесуэлы сменилось 45 президентов. При этом каждый пятый приходил к власти в результате госпереворота. Это видно из хроники смены власти в стране.

В 1830 году Венесуэла объявила себя независимым государством. С тех пор в стране сменилось 45 президентов. При этом каждый пятый государственный лидер приходил к власти в результате госпереворота.

Первый госпереворот случился в стране спустя всего 5 лет после объявления независимости. Президент Венесуэлы Хосе Мария Варгас был свергнут в результате мятежа сторонников проигравшего выборы кандидата оппозиции Сантьяго Мариньо.

Спустя 13 лет в Венесуэле произошла новая попытка госпереворота, однако на этот раз неудачная. В 1848 году Хосе Антонио Паэс попытался отстранить от власти действующего главу государства Хосе Тадео Монагаса, который был избран годом ранее.

В 1858 году венесуэльский генерал Хулиан Кастро поднимает мятеж против президента Хосе Тадео Монагаса. Восстание удается, а лидер страны сбегает во Францию, но возвращается на родину несколько лет спустя.

В 1861 году Хосе Антонио Паэс всё-таки становится правителем страны. Он объявляет себя верховным диктатором, но спустя 2 года отрекается от власти и уезжает в США.

В 1870 году генерал Антонио Гусман Бланко свергает президента Гильермо Телля Вильегаса. Последний бросает политику и становится школьным учителем.

В 1899 году влиятельный плантатор Сиприано Кастро при помощи переворота смещает президента Игнасио Андраде. В 1908 году, пока Сиприано Кастро находится на лечении в Европе, его свергает вице-президент Хуан Гомес.

В 1945 году группа офицеров Венесуэлы свергает и сажает в тюрьму президента Исайаса Медину Ангариту. А уже в 1948-м к власти приходит хунта, а свергнутый ею президент Ромуло Гальегос эмигрирует на Кубу.

В декабре 1952 года член военной хунты Маркос Перес Хименес при помощи вооруженных сил сменяет назначенного президента Хермана Суареса. Спустя 6 лет, в 1958 году, происходит восстание оппозиционных партий, и диктатора Хименеса самого отстраняют от власти.

В 1992 году происходит попытка смещения президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса, неудачная. В 2002 году оппозиция во главе с Педро Кармоной Эстангой пытается отстранить с поста президента Уго Чавеса, также неудачно.

Последние 2 попытки произошли 21 и 23 января 2019 года. В первый раз сместить президента Николаса Мадуро попыталась группа военных - все были арестованы. Во второй раз "новым президентом" Венесуэлы объявил себя лидер оппозиции Хуан Гуайдо.