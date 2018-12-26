Каждый приближающийся к России корабль США оснащён системой "Иджис" - эксперт

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий прокомментировал Царьграду заявление главкома ВМФ РФ Владимира Королёва, заявившего об окружении России на море американскими военными базами и вооружениями. По его словам, каждый приближающийся к России корабль США оснащён системой управления оружием "Иджис".

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв заявил на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, что США наращивают свои стратегические высокоточные вооружения у российских границ, морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия.

По словам Стрельбицкого, подобная стратегия является общей для Запада ещё с советского времени.

"Системы высокоточного оружия на море - это, безусловно, в первую очередь система "Иджис", хотя и старая по разработке, но сейчас очень сильно модернизированная и принятая на вооружение многих ударных кораблей Соединённых Штатов Америки", - отметил эксперт.

Если первоначально эта система разрабатывалась как система ПВО, то сейчас она обеспечивает и противоракетную оборону, и ракетное нападение, добавил он.

"Система модернизирована принципиально и находится на вооружении тех кораблей, которые посылаются к берегам Российской Федерации", - пояснил эксперт. Не случайно поэтому каждый раз какой американский корабль входит в воды, омывающие Российскую Федерацию, на его вооружении оказываются эти системы", - отметил Стрельбицкий.

"Это именно система управления оружием, а не просто какой-то комплекс ракетный. Очень сложная, очень мощная и многоцелевая система, состоящая на вооружении у ВМС США. Корабль в данном случае является только элементом этой системы, в чем, собственно говоря, её реальная опасность", - подчеркнул эксперт.