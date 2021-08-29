Каждый отдал по $265: Сын Трампа оценил провал в Афганистане элементарной математикой

Сын Дональда Трампа оценил провал США в Афганистане элементарной математикой. Он заметил, что покидая республику, армия Соединённых Штатов фактический оставляет там боевикам оружия на $85 млрд. Получается, что каждый житель Америки, по сути, отдал террористам по $265.

Сын 45-го американского президента предприниматель Дональд Трамп-младший высказался на своей странице в Twitter о ситуации в Афганистане и выводе военного контингента США из этой страны.

Он заметил, что покидая республику, армия Соединённых Штатов фактически оставляет там боевикам группировки "Талибан"* оружия и прочего оборудования на 85 миллиардов долларов.

Таким образом, каждый житель США, по сути, передал террористам на ведение войны где-то по 265 долларов, если учесть, что в Штатах живут порядка 320 миллионов граждан, подчёркнул бизнесмен.

Круто сработано, демократы! - подытожил он.

Напомним, в афганской столице сегодня прогремел очередной взрыв, который, по данным местных СМИ, унёс жизни не меньше шести гражданских лиц. Ракету выпустили американские силы, которые целились по автомобилю боевиков. В Пентагоне заявили, что сведениями о мирных жертвах не располагают.

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.