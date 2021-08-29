|
Каждый отдал по $265: Сын Трампа оценил провал в Афганистане элементарной математикой
29 августа 2021, 20:55 • 95 • Политика
Сын Дональда Трампа оценил провал США в Афганистане элементарной математикой. Он заметил, что покидая республику, армия Соединённых Штатов фактический оставляет там боевикам оружия на $85 млрд. Получается, что каждый житель Америки, по сути, отдал террористам по $265.
Сын 45-го американского президента предприниматель Дональд Трамп-младший высказался на своей странице в Twitter о ситуации в Афганистане и выводе военного контингента США из этой страны.
Он заметил, что покидая республику, армия Соединённых Штатов фактически оставляет там боевикам группировки "Талибан"* оружия и прочего оборудования на 85 миллиардов долларов.
Таким образом, каждый житель США, по сути, передал террористам на ведение войны где-то по 265 долларов, если учесть, что в Штатах живут порядка 320 миллионов граждан, подчёркнул бизнесмен.
Напомним, в афганской столице сегодня прогремел очередной взрыв, который, по данным местных СМИ, унёс жизни не меньше шести гражданских лиц. Ракету выпустили американские силы, которые целились по автомобилю боевиков. В Пентагоне заявили, что сведениями о мирных жертвах не располагают.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 августа 2021, 07:15
|
23 августа 2021, 01:45
|
25 августа 2021, 03:15
|
25 августа 2021, 06:55
|
25 августа 2021, 01:25
|
24 августа 2021, 00:40
|
27 августа 2021, 00:10