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Каждый на своем полигоне: Путин и Лукашенко проследят за учениями "Запад-2021"

01 сентября 2021, 17:40  •  96 • Политика
Главы России и Белоруссии будут наблюдать за проведением совместных учений "Запад-2021".
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко будут наблюдать за проведением учений "Запад-2021". Это совместные стратегические учения ВС двух стран.
Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Почти".
Лидеры России и Белоруссии будут находиться на полигонах своих стран. По словам Лукашенко, учения пройдут на территории от Калининграда до Владивостока.
"Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам.
В тренировках примут участие большое количество войск.

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