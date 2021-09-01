Каждый на своем полигоне: Путин и Лукашенко проследят за учениями "Запад-2021"

Главы России и Белоруссии будут наблюдать за проведением совместных учений "Запад-2021".

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко будут наблюдать за проведением учений "Запад-2021". Это совместные стратегические учения ВС двух стран.

Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Почти".

Лидеры России и Белоруссии будут находиться на полигонах своих стран. По словам Лукашенко, учения пройдут на территории от Калининграда до Владивостока.

"Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам.

В тренировках примут участие большое количество войск.