«Каждый капитан должен быть предупрежден»: Эксперт о 15 задержанных судах в портах Украины

Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма, сообщили украинские СМИ со ссылкой на погранслужбу.

Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма», сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ситуацию для Царьграда прокомментировал председатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

Он выразил уверенность, что среди задержанных Украиной судов вряд ли есть европейские, так как Киев вряд ли стал бы ссориться со странами Европы. Скорее всего, «в заложниках» у Украины российские корабли и суда каких-нибудь латиноамериканских или азиатских стран, считает эксперт. Он добавляет, что России необходимо предупреждать корабли, чтобы в порты Украины после захода в Крым не заходили.