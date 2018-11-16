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«Каждый капитан должен быть предупрежден»: Эксперт о 15 задержанных судах в портах Украины

16 ноября 2018, 09:24  •  310 • Политика
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма, сообщили украинские СМИ со ссылкой на погранслужбу.
Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма», сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ситуацию для Царьграда прокомментировал председатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
Он выразил уверенность, что среди задержанных Украиной судов вряд ли есть европейские, так как Киев вряд ли стал бы ссориться со странами Европы. Скорее всего, «в заложниках» у Украины российские корабли и суда каких-нибудь латиноамериканских или азиатских стран, считает эксперт. Он добавляет, что России необходимо предупреждать корабли, чтобы в порты Украины после захода в Крым не заходили.
«Каждый капитан должен быть под роспись предупрежден, что зашел - значит, сам отвечаешь. Подвел матросов, подвел своих хозяев», - подчеркнул Виктор Блытов в интервью Царьграду.

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