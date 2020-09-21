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Каждый год теряем по Полтаве: Азаров рассказал о масштабной убыли населения на Украине

21 сентября 2020, 00:20  •  15 • Украина

За годы независимости Украина потеряла десятки миллионов жителей. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда», опубликованном 20 сентября, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

По словам Азарова, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов, если не учитывать жителей Донбасса и Крыма.
«Куда же делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости страны? Физическая убыль Украины составляется 300 тысяч человек в год. Каждый год мы теряем по Полтаве!» — сказал Азаров.

Он также отметил, что многие украинцы эмигрировали в Европу, США и Россию — на заработки за границу, по подсчетам экс-премьера, уехали 8-10 млн жителей страны.

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