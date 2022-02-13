«Каждый действует по-своему»: как Европа реагирует на истерию США вокруг «российского вторжения» на Украину

Глава представительства ЕС на Украине заявил, что остаётся в Киеве. Об этом он сообщил на фоне непрекращающейся антироссийской кампании США, которые считают, что РФ «в любой момент» может напасть на украинские территории. Не планирует уезжать из Киева и глава дипмиссии Великобритании. Она отметила, что британское посольство на Украине «продолжает работу». При этом глава МИД Германии сообщила о сокращении числа сотрудников дипмиссии ФРГ в украинской столице, а Соединённые Штаты и вовсе объявили о приостановке оказания консульских услуг в посольстве США в Киеве. По мнению экспертов, на Западе «происходит настоящий бардак». Даже в той ситуации, когда все обвиняют РФ в планах «напасть» на Украину, каждый действует по-своему, в том числе принимая разнонаправленные решения о своём дипломатическом присутствии в стране.

Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас, заявил, что не покинет Киев, а также назвал фейком распространяемую СМИ информацию о том, что он якобы призвал персонал представительства Евросоюза немедленно покинуть Украину.

«Поскольку поток фейковых новостей, начавшийся с подачи http://ukr.net, всё ещё продолжается, повторю: я нахожусь и остаюсь в Киеве», — написал глава представительства ЕС в Twitter.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



Я є і залишаюсья у Київі. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2022

Своё заявление Матти Маасикас сделал на фоне непрекращающейся истерии США, которые утверждают, что Россия «в любой момент» может напасть на Украину.

Впрочем, не планирует уезжать из украинской столицы и глава дипмиссии Великобритании Мелинда Симмонс.

«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать здесь вместе с основной группой сотрудников», — отметила она на своей странице в Twitter, подчеркнув, что посольство «продолжает работу».

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Напомним, ранее Лондон сообщил о сокращении штата своего посольства в Киеве в связи с «растущей угрозой со стороны России». Как заявляют британские власти, дипведомство остаётся открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь. Вместе с тем, по данным СМИ, с диппредставительства Великобритании в украинской столице сняли государственный флаг, в здании не горит свет и возле него нет охраны.

Кроме того, Лондон принял решение вывезти из Украины всех своих военных инструкторов. Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью телеканалу BBC. По его словам, военнослужащие Соединённого Королевства покинут украинскую территорию 12—13 февраля.

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о сокращении числа сотрудников дипмиссии Германии в украинской столице.

«Мы оставим открытым наше посольство в Киеве, но сократим командированный туда дипломатический персонал. Наше Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года находится в Днепре, будет временно перенесено во Львов (Лемберг)» — цитирует Бербок немецкий МИД в своём официальном аккаунте в Twitter.

„Wir werden unsere Botschaft in #Kiew offen halten, aber das entsandte diplomatische Personal dort reduzieren. Unser Generalkonsulat Donezk, seit 2014 mit Sitz in Dnipro, wird vorübergehend nach Lwiw (Lemberg) verlegt." - AMin @ABaerbock. 2/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

Что касается США, то «в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России» Госдеп отдал распоряжение, чтобы большинство американских сотрудников, «работающих по прямому найму», покинули территорию посольства США в Киеве. Кроме того, начиная с 13 февраля Госдепартамент приостановит оказание консульских услуг в диппредставительстве США в украинской столице.

«Посольство сохранит небольшое консульское присутствие в украинском Львове для решения чрезвычайных вопросов, но не сможет оказывать паспортные, визовые и обычные консульские услуги», — говорится в сообщении Госдепа, размещённом на официальном сайте.

Посольство США в Киеве

© Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

В ведомстве также призвали американцев не посещать Украину, а гражданам США, которые там находятся, настоятельно рекомендовано немедленно выехать за пределы украинской территории.

С аналогичными призывами к своему населению обратились и другие западные страны, включая Великобританию, Австралию, Норвегию, Эстонию, Латвию и Бельгию.

Обвинительный контекст

Ажиотаж западных государств, связанный с работой их посольств на Украине, начался после того, как американское издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал точную дату «вторжения» России на Украину — 16 февраля.

«Несколько официальных лиц США подтвердили Politico, что уже 16 февраля Россия начнёт физическое нападение на Украину, и Вашингтон довёл до сведения союзников, что этому могут предшествовать серии ракетных ударов и кибератак», — утверждает издание.

Вместе с тем Politico пишет, что европейцы дали понять журналистам, что «у них сложилась иная картина».

«По поводу разведданных относительно 16 февраля официальное лицо из Великобритании сказало так: «У нас другая интерпретация». Тем временем, два дипломата из ЕС высказались ещё более скептически. По словам одного из них, они «всё ещё отказываются в это верить», — приводит Politico слова европейских представителей.

При этом журналисты издания сами сомневаются в правдивости информации относительно «нападения» РФ на Украину.

«Возможно, что разведанные о 16 февраля «сырые» и не являются общей оценкой ситуации Соединённых Штатов, что могло бы объяснить колоссальную разницу в прогнозах о том, как скоро ждать нападения Путина, и случится ли оно в принципе», — задаются вопросом в Politico.

Информация США о «неминуемом нападении» России стала выглядеть ещё абсурднее после того, как президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, заявил, что Киев не располагает данными о якобы планируемом на 16 февраля «вторжении» России. Более того, он обратился к журналистам с просьбой предоставить ему информацию о 100%-ном «нападении» РФ на украинские территории, если таковая у них имеется.

Слова украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. Как отметила дипломат, США два месяца ежедневно говорят о том, что на Украину «вот-вот нападёт Россия», однако украинский лидер и представители силового блока в Киеве утверждают, что «такой информацией не располагают, а теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными».

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — подчеркнула Захарова.

О том, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против Украины заявил 12 февраля и глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам российского министра, эта кампания преследует провокационные цели, поощряя Киев к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».

Позднее, в тот же день, во время телефонной беседы президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную «с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину». Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон

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При этом в сообщении, размещённом на сайте Елисейского дворца, говорится, что французский лидер сообщил своему российскому коллеге об озабоченности, которую испытывают европейские партнёры и союзники Парижа.

«На грани утраты контроля»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, массовая истерия, связанная с пресловутым «вторжением» России на Украину, показала, что так называемый коллективный Запад совершает разнонаправленные действия.

«Несмотря на то, что им удаётся сохранять общий пропагандистский мейнстрим на публике, на уровне реальной политики, заявляя об угрозе «нападения» РФ на украинские территории, происходят достаточно серьёзные расхождения. Как, например, в ситуации вокруг дипведомств на Украине», — сказал эксперт.

То, что ЕС, Германия и Великобритания публично заявили о продолжении работы своих диппредставительств на Украине, в то время как США практически свернули работу посольства, говорит о нежелании Европы «потерять лицо», считает Евстафьев.

«Если бы европейцы полностью подписались под последним идиотизмом американской пропаганды о якобы «вторжении» РФ, намеченном на 16 февраля, то они окончательно и бесповоротно испортили бы свой имидж как вменяемых партнёров», — заметил аналитик.

При этом, по мнению Евстафьева, участвуя в информационной антироссийской кампании, Европа и Запад в целом находятся «на грани утраты контроля за своими пропагандистскими и истеричными действиями».

«Они накрутили истерию до такой степени, что уже сами вот-вот потеряют над ней контроль. При этом почему-то ни европейцы, ни американцы не хотят обращать внимание на заявления Зеленского, который очнулся и потребовал хоть какого-то подтверждения информации о том, что 100% начнётся «агрессия» России против Украины», — пояснил он.

По словам Евстафьева, в Европе понимают, что Вашингтон намеренно раздувает истерию вокруг «вторжения» РФ, чтобы затормозить развитие России, но «сказать против ничего не могут, а некоторые государства ЕС и не хотят».

«При этом страны Европы отдают себе отчет, что Вашингтон заталкивает их в конфронтацию с Россией, взяв их в фактическое подчинение», — сказал аналитик.

В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил, что заявления Госдепа о приостановке оказания консульских услуг в посольстве США призваны «подогреть панические настроения» из-за мнимых планов России «напасть» на Украину.

«Однако, несмотря на истерию, организованную США, Европа не вполне верит в то, что Россия действительно нападёт на Украину. Отсюда и такая реакция ЕС, Германии и Великобритании, которые в отличие от Вашингтона не стали прекращать работу своих диппредставительств», — заявил он.

Еврокомиссия

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Ермаков солидарен с Евстафьевым в том, что на Западе «нет монолитности в делах» даже в истории, касающейся пресловутого «российского вторжения».

«Поэтому о консолидированном Западе мы говорить не можем. Происходит настоящий бардак, когда каждый действует по-своему, но на публику всё равно заявляет, что во всём виновата Россия», — подчеркнул аналитик.

При этом Ермаков считает, что европейские политики, несмотря на публичные заявления с обвинениями в адрес РФ, на деле всё же ведут себя более осторожно, чем американские партнёры.