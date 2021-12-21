Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / В мире

Каждый десятый житель Латвии готов свергнуть правящую власть силой

21 декабря 2021, 12:35  •  135 • В мире
11% жителей Латвии, т.е.почти каждый десятый, считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, а для улучшения условий жизни и спасения страны нужна революция.
Такой показатель фиксируется уже третий год - в 2015, 2017 и 2019 гг. В 2013 году сторонников силового свержения власти было ещё больше - 18%. При этом 29% опрошенных полагают, что ничего менять в стране не надо. Однако 50% граждан настаивают на том, что реформы всё-таки нужны, хотя постепенного характера.
Граждане недовольны прежде всего экономическим положением в стране. Из-за роста цен на энергоносители инфляция в Латвии бьёт рекорды. Рост потребительских цен - самый высокий за последние десять лет. Так, цены на топливо вросли на 33,4%, а расходы на содержание автотранспорта на 15,6%. Коммунальные услуги подорожали на 11,8%.
Энергетический кризис привёл к росту цен на удобрения, что в будущем году спровоцирует скачок цен на сельскохозяйственную продукцию. В начале 2022 года ожидаемый уровень инфляции достигнет 7%.
Кроме того, долгосрочные трудности испытывает рыбная промышленность. Отмечены случаи, когда латвийские рыбаки переезжали на российский Дальний Восток по Государственной программе по переселению соотечественников, потому что там им легче найти работу. Зато латвийские парламентарии просят повысить им зарплату на 25%, поскольку её нынешний уровень не конкурентоспособен.
При этом латвийские власти продолжают вести страну в русле политики США и вместо нормализации отношений с Россией выступают за дальнейшую милитаризацию прибалтийского региона, что не способствует нормальной экономической жизни.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



135
Источник
Похожие новости
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 02:45
Рецепт тот же, однако… Котлету по-киевски стали называть иначе
21 декабря 2021, 01:30
Смерть за победу на выборах: Генсоветника расстреляли свои же
20 декабря 2021, 21:25
Предупреждение Западу передали через Би-би-си. Россия на 100% готова применить силу - Киселёв
20 декабря 2021, 00:20
Санкционный потенциал: почему в сенате США выступили за ограничения в отношении «Северного потока — 2»
21 декабря 2021, 01:30
В виду угрозы энергетического кризиса Франция возобновляет строительство АЭС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
19 декабря 2021, 01:40
Украину готовят к нападению на Приднестровье
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.