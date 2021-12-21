11% жителей Латвии, т.е.почти каждый десятый, считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, а для улучшения условий жизни и спасения страны нужна революция.

Такой показатель фиксируется уже третий год - в 2015, 2017 и 2019 гг. В 2013 году сторонников силового свержения власти было ещё больше - 18%. При этом 29% опрошенных полагают, что ничего менять в стране не надо. Однако 50% граждан настаивают на том, что реформы всё-таки нужны, хотя постепенного характера.

Граждане недовольны прежде всего экономическим положением в стране. Из-за роста цен на энергоносители инфляция в Латвии бьёт рекорды. Рост потребительских цен - самый высокий за последние десять лет. Так, цены на топливо вросли на 33,4%, а расходы на содержание автотранспорта на 15,6%. Коммунальные услуги подорожали на 11,8%.

Энергетический кризис привёл к росту цен на удобрения, что в будущем году спровоцирует скачок цен на сельскохозяйственную продукцию. В начале 2022 года ожидаемый уровень инфляции достигнет 7%.

Кроме того, долгосрочные трудности испытывает рыбная промышленность. Отмечены случаи, когда латвийские рыбаки переезжали на российский Дальний Восток по Государственной программе по переселению соотечественников, потому что там им легче найти работу. Зато латвийские парламентарии просят повысить им зарплату на 25%, поскольку её нынешний уровень не конкурентоспособен.

При этом латвийские власти продолжают вести страну в русле политики США и вместо нормализации отношений с Россией выступают за дальнейшую милитаризацию прибалтийского региона, что не способствует нормальной экономической жизни.