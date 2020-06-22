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Каждый десятый американец считает, что США воевали с СССР во Второй мировой
22 июня 2020, 15:00 • 110 • Политика
Четверть американцев не знают, с кем воевала их страна во время Второй мировой войны. Каждый десятый житель Америки считает, что Соединённые Штаты воевали против СССР.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения". Правильный ответ дали 77% респондентов, которые вспомнили, что США воевали с Германией. Ещё 67% респондентов назвали Японию противником Соединённых Штатов во время Второй мировой войны. Ещё 5% полагают, что США воевали с Китаем, сообщает радио Sputnik.
Опрос также выявил другие пробелы в знании мировой истории. Так, например, 69% не знают или неправильно ответили на вопрос, какой день отмечается 8 мая. 63% неверно дали определение Холокосту, а 12% вообще не знают, что это такое.
Напомним, что в начале года США выпустили презентацию, в которой назвали Францию самой пострадавшей от войны страной, а Америку - страной, победившей Гитлера. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, обвинил СССР в том, что он якобы развязал войну и стал причиной Холокоста.
Президент РФ Владимир Путин в ответ выпустил большую статью в журнале National Interest, в которой напомнил, что западные страны, включая США и Великобританию, финансово поддерживали нацистскую Германию, ускорив начало Второй мировой войны.
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