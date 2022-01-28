«Каждый день выдумывают подобные меры»: в России прокомментировали угрозу санкций США из-за Украины

Запад регулярно выдумывает новые причины для угрозы санкциями в отношении России, Москва привыкла к этому. Об этом заявили в Совфеде, комментируя сообщения о вероятных рестрикциях США и ЕС из-за якобы возможного конфликта России и Украины. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе истерично развивают тему якобы существующей угрозы Украине со стороны РФ.

Запад регулярно выдумывает новые причины для угрозы санкциями в отношении России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков, отметив, что Москва уже привыкла к подобным заявлениям.

«Создаётся впечатление, что если бы они не разрабатывали каждый день санкции против России, против наших энергетических проектов, против «Северного потока — 2», то, наверное, они бы и работать прекратили: просто нечем было бы заниматься. Каждый день они выдумывают подобные меры по отношению к нам, мнимые, в частности — по поводу вторжения России на территорию Украины», — отметил депутат.

При этом он допустил, что западные страны могут организовать провокации, «с учётом того, сколько вооружений они в последнее время поставляют на Украину».

«Можно даже не читать никаких новостей, мы и так знаем, что каждый день кто-то из них предлагает какие-то санкции против России. Ничем другим на сегодняшний день они по большому счёту заниматься не могут», — подчеркнул Цеков.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям отметил, что на Западе сейчас истерично развивают тему якобы существующей угрозы Украине со стороны РФ.

«Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, и госсекретарь США Энтони Блинкен — у них как заклинание: «Мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии». Ловлю на слове, потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия, после того как исчез Советский Союз», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что введение США санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Москва не хочет войны.

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

«Если это зависит от Российской Федерации — войны не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромные количества военнослужащих», — пояснил он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов в том случае, если Москва «нападёт» на Украину. Утверждается, что эти планы, поддержанные США, серьёзно ограничат финансирование и передачу технологий для реализации газовых проектов.

«Как утверждают эти источники, данные меры станут частью более широкого пакета возможных экономических мер, а степень их жёсткости будет корректироваться в зависимости от масштаба любого возможного российского наступления», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон будет добиваться остановки «Северного потока — 2» в случае агрессии России против Украины.

«Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, «Северный поток — 2» не заработает», — цитирует её РИА Новости.

Она заявила, что Вашингтон и союзники намерены дать быстрый и жёсткий ответ Москве в случае якобы возможной эскалации конфликта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз рассматривает все варианты санкций в отношении России в случае её гипотетического вторжения на Украину.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя RT заявление Нуланд, подчеркнул, что остановка газопровода «Северный поток — 2» — это санкции против Европы, а не против России. Он напомнил, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдаёт орган государственной власти Германии, а покупателями газа являются европейские компании.

«На каком основании Европе санкции вводить? Что Россия по своей же территории войска перемещает? При любых жёстких санкциях против России Европа пострадает очень сильно», — заключил он.

О том, что разработанные Европой санкции против России подразумевают блокировку «Северного потока — 2», ранее также заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он считает, что данная мера должна показать Москве, что конфликт на Украине несёт для России серьёзные риски.

Комментируя его заявление, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина также отметила, что остановка проекта «Северный поток — 2» в действительности невозможна, так как в случае сворачивания проекта европейские государства понесут большой ущерб.

«Я думаю, что это не реальная угроза... Это общее нагнетание ситуации. С другой стороны, мы понимаем, что США всегда готовы принести в жертву Европу, ЕС. Чем хуже там будет с энергетикой, тем больше будет возможностей у США упрочить свои позиции», — заметила эксперт.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном военном «вторжении» России на Украину. Москва неоднократно подчёркивала абсурдность подобных обвинений.