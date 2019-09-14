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«Каждый день люди возвращаются в свои дома»: как проходит мирное урегулирование в Сирии

14 сентября 2019, 17:09  •  42 • В мире
Ежедневно в Сирию из-за границы возвращаются более тысячи человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что, благодаря участию России в урегулировании конфликта, в арабской республике работают медучреждения, школы, восстанавливаются инфраструктура и жилые дома, открываются новые предприятия. Всего, по данным оборонного ведомства, с 2015 года в САР вернулись свыше 600 тыс. сирийцев. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что война в Сирии закончена и теперь необходимо заняться политическим урегулированием. Ожидается, что комитет по работе над новой Конституцией страны начнёт свою деятельность до 20 сентября.
 
Reuters © Omar Sanadiki
 

Российские военные врачи с 2015 года провели более 37 тыс. операций в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время только в Сирии больше 37 тыс. операций, это самоотверженный труд», — сказал он в рамках фестиваля «Армия России — 2019».

Шойгу также рассказал, что работа медиков в Сирии сопровождается большим риском и среди них также есть потери.

«К сожалению, он (труд. — RT) не стал мирным и безопасным, и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь», — сказал Шойгу.

В ходе своего выступления Шойгу отметил и общее влияние российских вооружённых сил на процесс урегулирования и нормализации ситуации в стране.

«Когда мы начинали работу в Сирии, территории, не занятые террористами, составляли 18% от территории всей страны. Сегодня, когда мы наблюдаем, что каждый день открываются десятки новых предприятий, работают больницы, школы, когда тысячи сирийских детишек идут в эти школы, мы уже не вспоминаем, что эти самые школы разминировали наши сапёры», — подчеркнул он.

Глава российского оборонного ведомства также обратился к европейским партнёрам, обратив внимание на тот факт, что сирийцы больше не пытаются проникнуть в их страны, а возвращаются домой.

«Сегодня мы видим, как каждый день больше тысячи человек возвращаются в свои дома только из-за рубежа. Я хотел бы напомнить нашим коллегам, в том числе европейским: когда к ним каждый день поступали 600—700 человек, это была для них огромная трагедия, хотя в первую очередь это трагедия для тех людей, которые бежали из своих домов, стран, чтобы найти хоть какое-то убежище», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что это стало возможно благодаря российским офицерам, солдатам, лётчикам и морякам.

Всего, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), с начала операции ВКС РФ в 2015 году из-за рубежа в арабскую республику вернулись свыше 627 тыс. человек. Ещё около 1,3 млн сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, но остались в стране, смогли вновь вернуться к себе.

ЦПВС также сообщил, что продолжается активное восстановление инфраструктуры и жилого сектора Сирии. За время присутствия России в республике были восстановлены свыше 32 тыс. жилых домов, а также около 900 образовательных и порядка 200 медицинских учреждений. 

Возвращаются под контроль Дамаска и населённые пункты. Всего, по данным Минобороны, представленным ранее, к процессу примирения присоединились около 2,6 тыс. поселений.

Восстановление инфраструктуры

Восстанавливается также и экономика арабской республики. Так, под Алеппо был возвращён в эксплуатацию крупный завод по производству арматуры — он не выпускал продукцию с декабря 2016 года. 

«Мы восстановились в очень короткие сроки, но из-за западных санкций не могли закупать сырьё за рубежом и предприятие простаивало почти девять месяцев. Спасибо России, ваша страна стала поставлять в Сирию сырьё, так что мы наконец-то смогли приступить к работе», — приводит ТАСС слова директора компании — собственника завода Фатиха Катаржи.

Начал работу и единственный в Сирии автомобильный завод. Созданное совместно с Ираном предприятие Siamco наладило выпуск микроавтобусов и планирует расширять производство.

«У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машины фирмы Peugeot, а сейчас приступили к работе с микроавтобусами китайской фирмы. Ежедневно с конвейера сходят до 40 машин, на заводе в круглосуточном режиме трудятся 150 человек. Возможно, в ближайшие месяцы мы наймём ещё около сотни специалистов по автосборке», — цитирует ТАСС слова генерального директора фирмы Мухаммеда Зияда Нами.

Глава предприятия отметил, что в Сирии растёт спрос на автомобили, так как экономика страны начала восстанавливаться.

В августе Всемирный банк представил доклад, посвящённый экономике Сирии. Эксперты организации проанализировали, каким мог бы быть экономический рост в стране, если бы не было вооружённого конфликта, и представили три сценария развития после урегулирования: оптимистический, пессимистический и средний.

Даже наихудший вариант предполагает, что экономика страны будет расти в следующие два десятилетия в среднем на 5,1% ежегодно, тем самым вдвое опережая среднемировые показатели. Оптимистический допускает средние темпы роста в 10,9%, а пиковое значение в 2022 году, по мнению экспертов, и вовсе может составить 20,9%. По какому сценарию будет развиваться сирийская экономика, зависит от участия иностранных государств в восстановлении страны и действий Дамаска.

О том, что война в Сирии закончилась, 13 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Война в Сирии действительно закончилась, — подчеркнул он. — Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни».

Однако министр также отметил, что в районе зоны деэскалации в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат ещё сохраняются очаги напряжённости. Лавров призвал к политическому диалогу для окончательного урегулирования конфликта.

 

Политическое урегулирование

Стоит отметить, что Идлиб — последний крупный очаг террористов в Сирии. Москва и Дамаск неоднократно отмечали, что в зоне деэскалации укрываются боевики, которые пользуются мирным населением региона как живым щитом и продолжают свои вылазки и нападения оттуда.

В районе Идлиба действует режим прекращения огня, однако боевики продолжают свои обстрелы. Для урегулирования ситуации в регионе ведутся переговоры на уровне стран — гарантов астанинского процесса по Сирии — России, Турции и Ирана. 

Также продолжается процесс формирования конституционного комитета арабской республики — органа, включающего в себя как представителей Дамаска, так и оппозиции и гражданского общества, который должен будет выработать новый основной закон страны. Предполагается, что комитет будет создан до 20 сентября  — об этом в интервью газете Asharq Al-Awsat сказал глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири.

«Подавляющее большинство спорных пунктов по созданию конституционного комитета уже согласованы, мы прикладываем максимум усилий и надеемся, что он будет окончательно сформирован до 20 сентября, то есть до начала работы Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — приводит его слова ТАСС.

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