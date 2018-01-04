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Каждому по следствию: для чего элиты в США используют дело о «российском вмешательстве»

04 января 2018, 22:39  •  111 • В мире
Министерство юстиции США предоставит комитету по разведке палаты представителей доступ к документам по «российскому вмешательству» в выборы. Об этом заявил глава комитета Девин Нунес. Ранее он критиковал ведомство за уклонение от раскрытия данных. Среди них, в частности, так называемый компромат на Дональда Трампа. Между тем помощник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер призвал пресекать «российское вмешательство» в других странах. Как политические элиты в Вашингтоне используют тему «влияния России» и кому выгодно это расследование — в материале RT.
 
Дональд Трамп Reuters
 

Комитет по разведке палаты представителей США в ближайшее время рассчитывает получить от Министерства юстиции запрошенные ранее документы по «российскому вмешательству». Об этом сообщил глава комитета Девин Нунес. По его словам, для этого он провёл целый разговор с заместителем главы Минюста Родом Розенстайном.

«После разговора с замглавы Министерства юстиции Родом Розенстайном сегодня вечером я уверен, что комитет по разведке палаты представителей достиг договорённости с Министерством юстиции, которое предоставит комитету доступ ко всем документам и свидетелям, который мы запрашивали. Комитет ожидает получения доступа к документам в ближайшие дни», — говорится в заявлении Нунеса.

Ранее конгрессмен требовал предоставить его комитету некоторые документы, среди которых значился и так называемый компромат на Дональда Трампа, собранный бывшим сотрудником британских разведывательных служб Кристофером Стилом.

До недавнего времени Розенстайн и директор ФБР Кристофер Рэй под разными предлогами отклоняли запрос Нунеса, затягивая время. В связи с этим глава комитета по разведке даже заявил, что следовало бы проверить на правомерность деятельность самих ведомства и бюро.

  • Девин Нунес
  • Reuters

«Складывается впечатление, что Минюст и ФБР должны провести расследование в отношении самих себя», — писал Роду Розенстайну Нунес.

Помимо этого, он и часть других республиканцев в конгрессе высказывали обеспокоенность тем, что досье Стила, с которым у них не было шанса ознакомиться, может использоваться ФБР для фабрикации дел против Трампа.

Расследование на расследовании

Отметим, что конгресс США и ФБР ведут отдельные расследования «российского вмешательства». Помимо них, ещё действует команда специального прокурора Роберта Мюллера, который, с одной стороны, подчиняется Минюсту, а с другой — обладает полной автономией в расследовании и правом допрашивать любого, кого сочтёт имеющим хоть какое-то отношение к «российскому делу».

Несмотря на то что Мюллер ведёт следствие уже практически восемь месяцев, никаких доказательств связей Дональда Трампа с Россией он пока не обнаружил. Вместе с тем обвинения ряду лиц он уже предъявил. Двоим из них вменяется дача ложных показаний ФБР. Речь идёт об экс-советнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и бывшем эксперте штаба Трампа Джордже Пападопулосе. Они уже признали себя виновными. Хотя по существу ничего серьёзнее, чем неверная передача их разговоров с российскими представителями, в отношении Флинна и Пападопулоса найдено не было.

  • Верховный суд США
  • Reuters
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Обвинения в отношении двух других подозреваемых имеют ещё более призрачную связь с «российским вмешательством». Так, экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнёру по бизнесу Рику Скотту вменяется отмывание денег. При этом утверждается, что средства они получали от лоббистской работы с украинскими властями.

Перевести стрелки

Тем временем помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что о «российском вмешательстве» нужно мыслить глобально. В связи с этим, считает он, надо отслеживать и пресекать попытки «влияния Кремля» и в других странах.

В частности, в качестве возможного «российского следа» во внутренней политике прочих государств советник Трампа назвал выборы во Франции, референдум по брекситу в Великобритании и даже голосование за независимость в Каталонии.

Россия при этом неоднократно опровергала подобные обвинения, называя их абсолютно голословными. В частности, о бездоказательности обвинений ранее заявляли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Бесконечное дело

Отметим, что завершить дело о «российском следе» в американских выборах следователи обещали сначала ко Дню благодарения (23 ноября), а затем отсрочили подведение итогов до католического Рождества (25 декабря). Вместе с тем до сих пор о закрытии дела так и не сообщалось.

Эксперты считают, что дело может затянуться на весь срок президентства Трампа и даже продлиться ещё, если тот будет избран на второй срок.

«Никаких подвижек по этому делу быть не может. Они могут быть только в том случае, если Дональд Трампович действительно наш человек и где-то лежит документ, подписанный его кровью, в котором он обязуется работать на Российскую Федерацию. Я думаю, что этот документ с печатью дьявола вряд ли существует», — рассказал RT американист, политолог Михаил Синельников-Оришак.

Он подчеркнул, что многие уже забыли, в чём именно суть самого разбирательства. По его мнению, у обывателей уже просто отложилось лишь то, что Трамп — «агент Кремля», и «от этой истории ему уже никогда не отмыться».

  • РИА Новости

«Демократам сложно найти другие темы»

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк считает, что оппонентам американского президента уже не так-то просто будет не использовать этот конёк. К тому же, подчеркнул он, дело о «российском вмешательстве» играет сегодня для демократов и объединяющую роль.

«Демократам уже сложно будет найти какие-то другие темы, которые позволили бы им удачно провести промежуточные выборы в конгресс 2018 года, а затем подготовиться к президентским выборам 2020 года», — пояснил RT Батюк.

Поэтому, уверен он, противники Трампа «будут цепляться за эти обвинения до самого конца».

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