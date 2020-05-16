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Каждому городу нужен герой. Сергей Плотников в "Амуре" — это шикарно

16 мая 2020, 18:55  •  75 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства объясняет, почему переход Сергея Плотникова из СКА в "Амур" должен открыть новый этап в истории КХЛ.
Знаете, в чем главное спортивное отличие КХЛ от НХЛ? В США и Канаде вообще нет клубов без хотя бы одной звезды. Можно наугад тыкать пальцем по городам, в которых базируются клубы НХЛ, и в голове сразу будет всплывать образ какого-то яркого игрока, а то и двух-трех. "Бостон" - это Здено Хара и Давид Пастрняк; "Вашингтон" - Александр Овечкин, конечно же; "Сент-Луис" - Владимир Тарасенко; "Эдмонтон" - Коннор Макдэвид, разумеется.
Это работает даже с беспросветными аутсайдерами. Глядишь на нынешний "Детройт", а в голове Дилан Ларкин. "Сан-Хосе" - это и Джо Торнтон, и Эвандер Кейн, и Логан Кутюр. Им точно есть кого изобразить на сезонном абонементе.
А теперь попробуйте без "гугла" назвать главную звезду "Северстали", "Сибири" или "Трактора". Чьи фамилии там носят на свитерах? Вадима Шипачева, Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова. Как будто мы снова в начале 2010-х, когда КХЛ была гораздо более ровной и равной лигой.
Жесткий потолок зарплат возвращает нас в те крутые времена не только виртуально. Если уход Сергея Толчинского из ЦСКА в "Авангард" - это все те же разборки богачей, а обмен Наиля Якупова из СКА в "Витязь" - отработка давно существующей схемы, то телепортация Сергея Плотникова в родной "Амур" - вещь, от которой мы отвыкли.
Плотников - совсем не ветеран, 30 лет ему исполнится только в июне. Он ездил на прошлый чемпионат мира и начинал сезон-2019/20 в статусе капитана СКА, железного игрока первого звена. Да, потом были сложности: в середине января Плотников нарвался на дисквалификацию от КХЛ за грубый фол против Дмитрия Яшкина из московского "Динамо", а клуб волевым решением "зачехлил" недисциплинированного капитана еще на месяц. Возможно, эта история и стала спусковым крючком для обмена в "Амур", но в конце "регулярки" Плотников вернулся в состав и неплохо играл в серии против "Витязя" в плей-офф. Класс он точно не растерял.
Еще в прошлом сезоне хоккеист такого уровня, даже если бы он оказался совсем не нужен СКА (что сомнительно), немедленно перешел бы в "Ак Барс", "Салават", "Автомобилист" или "Магнитку". А может быть состоялась бы суперсделка с ЦСКА, наподобие обмена Сергей Калинин - Андрей Кузьменко. Но сейчас топам не до Плотникова - деньги уже потрачены на зарплаты для других игроков, потолок в 900 миллионов поджимает. И вот один из самых узнаваемых игроков КХЛ едет в "Амур", в котором он 11 лет назад и начинал карьеру в лиге.
Красивая история в масштабе лиги, а уж для обожающего хоккей Хабаровска - просто суперсобытие. Раньше Плотников привозил сюда Кубок Гагарина, завоеванный в составе другой команды, а теперь он приехал сам и будет помогать "Амуру" прервать двухлетнюю серию без плей-офф.
Такие обмены и есть главная цель жесткого потолка зарплат. Теперь топ-клубам невыгодно держать пачки звезд для ротации. В НХЛ уедут единицы, перспектива сидеть в АХЛ может привлечь только молодежь, а в Европе по-прежнему платят существенно меньше, чем в России. Значит, "лишние" для грандов звезды поедут в Хабаровск, Новосибирск и Череповец. Каждому городу нужен герой.
И такой вариант для развития хоккея, а, значит, и для сборной, будет гораздо более выгодным, чем любые базовые клубы. Кажется, у нас впереди новый этап развития КХЛ и он будет гораздо более интересным, чем тот, который был до введения ограничений на зарплаты.

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