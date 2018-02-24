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Каждого жителя Литвы внесут в список потенциальных доноров
24 февраля 2018, 11:39 • 100 • В мире
В Литве предлагают при выдаче паспорта выяснять готовность стать донором.
Власти Литвы намерены внедрить закон, согласно которому при получении паспорта гражданин должен дать свое согласие или отказ на донорство. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
По мнению чиновника, подобные меры помогут улучшить ситуацию в здравоохранении.
"Если такая система появится, через 10 лет жители Литвы будут декларировать свое согласие", - отметил Верига, добавив, что данная тема, безусловно, требует дискуссионного обсуждения.
Суть системы в том, что при каждой смене паспорта, которая происходит раз в 10 лет, гражданин обязан декларировать, готов он или не готов стать донором.
На текущий момент в стране насчитывается 408 человек, которым необходима пересадка органов.
По действующим законам Литвы, донорство возможно при личном согласии донора, при этом окончательное решение о донорстве принимают близкие умершего.
Кроме того, отмечается, что предлагаемая литовскими чиновниками модель согласия уже действует в ряде стран ЕС, среди которых Латвия, Польша, а также ее намерены внедрить и власти Нидерландов, передает "РИА Новости".
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