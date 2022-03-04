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Каждого обидчика русских ждёт наказание: Госдума приняла важный закон
04 марта 2022, 11:05 • 109 • Политика
Каждого иностранца, обидевшего любого из граждан России, ждёт наказание. Госдума в третьем чтении приняла важный закон.
Речь идёт о распространении санкций из так называемого "закона Димы Яковлева" на любого иностранца, посягающего на права русских. Среди мер в отношении нарушителей указаны: запрет на въезд в Россию, арест на территории России финансовых активов, запрет сделок с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем подпавшего под санкции иностранца.
Ранее немецкий блогер Рене Херманн обратился лично к Владимиру Путину, выразив сожаление в связи с тем, что европейские страны идут по пути русофобии, не хотят и слышать о причинах тех или иных решений руководства России.
"Я всё видел своими глазами и полностью подтверждаю ваше мнение", - сказал Херманн.
По его словам, сейчас выйти с русским флагом на улицы европейских городов - это что-то почти нереальное. Людей задерживают и арестовывают полицейские. При этом всем, кто выходит с жёлто-голубыми флагами, везде открыт путь, их никто не трогает.
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