Каждого иностранца, обидевшего любого из граждан России, ждёт наказание. Госдума в третьем чтении приняла важный закон.

Речь идёт о распространении санкций из так называемого "закона Димы Яковлева" на любого иностранца, посягающего на права русских. Среди мер в отношении нарушителей указаны: запрет на въезд в Россию, арест на территории России финансовых активов, запрет сделок с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем подпавшего под санкции иностранца.

Ранее немецкий блогер Рене Херманн обратился лично к Владимиру Путину, выразив сожаление в связи с тем, что европейские страны идут по пути русофобии, не хотят и слышать о причинах тех или иных решений руководства России.

"Я всё видел своими глазами и полностью подтверждаю ваше мнение", - сказал Херманн.

По его словам, сейчас выйти с русским флагом на улицы европейских городов - это что-то почти нереальное. Людей задерживают и арестовывают полицейские. При этом всем, кто выходит с жёлто-голубыми флагами, везде открыт путь, их никто не трогает.