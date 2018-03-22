«Каждое упоминание о проблеме приближает её решение»: в бундестаге подняли вопрос о статусе неграждан в Прибалтике

Депутаты бундестага от партии «Левые» обратились к правительству ФРГ с просьбой отчитаться перед парламентом о политике государства по отношению к Риге и Таллину. По оценке авторов инициативы, в прибалтийских странах ущемляются права так называемых неграждан. Как отмечают активисты, добивающиеся урегулирования статуса лиц без гражданства в Прибалтике, любая попытка обратить внимание на притеснение меньшинств помогает приблизиться к решению давней проблемы. Почему в Латвии и Эстонии спустя более чем 25 лет после провозглашения независимости не могут урегулировать эту внутреннюю проблему, в материале RT.

Депутаты бундестага от фракции «Левые» направили федеральному правительству Германии запрос, в котором речь идёт о судьбе жителей Латвии и Эстонии, не имеющих в этих странах статуса гражданства. По оценке авторов документа, этих людей власти прибалтийских государств ограничивают в правах и отказывают им в паспорте гражданина.

Парламентариев интересует, как официальный Берлин оценивает существующую процедуру получения гражданства в этих прибалтийских государствах. Они также ставят вопрос, как федеральное правительство Германии отреагировало на отказ властей Латвии и Эстонии предоставлять гражданство некоторым группам населения, проживающим на их территории, в 1990 году.

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Парламентарии ждут от властей разъяснений, каким образом статус так называемых неграждан в Латвии и Эстонии обсуждается на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег.

Авторы документа напоминают, что неграждане не могут в полной мере реализовать право голоса в Латвии и Эстонии, исключены из определённых профессий, например связанных с государственной службой, и так далее.

«Большинство этих людей не имеют гражданства и, как следствие, серьёзно ограничены в основных гражданских правах», — говорится в документе, подготовленном фракцией бундестага.

Таким образом, правительству Германии предстоит ответить на вопросы, с какими трудностями сталкиваются более 220 тыс. лиц без гражданства в Латвии и около 80 тыс. в Эстонии и как федеральное правительство оценивает защиту прав языковых и этнических меньшинств со стороны властей прибалтийских государств.

Также «Левых» интересует, как федеральное правительство отреагировало на отказ автоматически выдавать гражданство в 1990 году определённым группам населения, проживающим на территории Латвии и Эстонии.

Депутаты напоминают, что Латвия и Эстония — члены ряда международных организаций, а также о том, что они подписали ряд конвенций о соблюдении прав человека. Они ожидают оценку правительства Германии, насколько отказ в выдаче автоматического гражданства соответствует принципам Европейского союза.

Отметим, что федеральное правительство должно подготовить на запрос «Левых» официальный ответ.

Внимание Брюсселя

Вопрос нарушения прав неграждан в Эстонии и Латвии регулярно звучит и в Брюсселе.

В 2015 году в ходе слушаний в Европарламенте проживающие в ЕС лица без гражданства были признаны жертвами дискриминации.

В 2016 году в Брюссель была направлена петиция от прибалтийских евродепутатов Андрея Мамыкина (Латвия) и Татьяны Жданок (Эстония) с просьбой предоставить эстонским и латвийским негражданам право голоса на выборах в ЕП.

В июне 2017 года в Европарламенте прошли слушания, в ходе которых председатель комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Клод Мораес заявил, что «вопросы гражданства и безгражданства в основном находятся в компетенции государств. Но если дело касается фундаментальных прав, тогда это компетенция и Европейского союза».

В феврале 2018 года Европарламент принял резолюцию о недискриминации и защите прав меньшинств в странах Европейского союза.

Reuters

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Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов приветствовал инициативу фракции «Левые» в бундестаге. По его мнению, эта оппозиционная партия «очень боевая и честная».

«Они нам протягивают руку помощи, и мы за это очень благодарны, потому что они могут пойти и идут на конфликт с собственной элитой и с правительствами других европейских стран ЕС», — считает он.

Митрофанов отмечает, что в ближайшие несколько месяцев в Европарламенте пройдут слушания о статусе неграждан. «Мы больших изменений не ожидаем, но вода камень точит, и каждое упоминание о проблеме приближает её решение», — считает активист.

Внутри страны, по словам эксперта, проблему решить не удаётся.

«Президент Раймондс Вейонис год назад предпринял попытку хотя бы обозначить решение этой проблемы, то есть начать диалог внутри страны, но правящая партия в очень грубой форме показала ему на его место и фактически отказалась идти на минимальные уступки», — рассказал Митрофанов.

В сентябре 2017 года стало известно о намерении президента Латвии Раймондса Вейониса предложить сейму прекратить предоставлять статус негражданина.

«Все дети, которые рождаются в Латвии, — это наши дети, и родившиеся, и те, кто только родится. Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы современное европейское государство, готовое к таким вызовам», — заявил тогда Вейонис.

Митрофанов считает, что в настоящий момент проблема неграждан имеет социально-психологический подтекст.

«Люди видят, что с ними абсолютно не считаются, государство их никак не приветствует… делается всё для того, чтобы эта процедура натурализации всё более и более была неприятна психологически и организационно», — отмечает Митрофанов.

Участники митинга в Риге против реформы образования

РИА Новости

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В январе глава русской общины в Латвии Владимир Соколов обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой дать оценку действиям властей Латвии по отношению к русским школам. Беспокойство общины вызвали планы Риги запретить билингвальное образование для национальных меньшинств.

Юнкер передал рассмотрение вопроса еврокомиссару по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вере Юровой.

8 февраля сейм Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которым школы будут переведены на обучение только на государственном языке.

В феврале и марте в Риге прошли акции протеста против реформы. На февральский митинг вышли более трёх тысяч человек, в марте количество участников превысило пять тысяч.