Каждое фото - история: от русского подарка для принцессы Дианы до мордашки после удара букетом

Фотоподборку опубликовал журнал Elle. На первом кадре запечатлена леди Диана Спенсер, потрясённая количеством фоторепортёров возле своей квартиры в Лондоне. Всего за несколько дней до объявления о её помолвке с принцем Чарльзом.

Есть также снимок 1981 года, на котором принц и принцесса Уэльские покидают Гибралтар на королевской яхте "Британия" во время своего медового месяца.

Ещё один забавный кадр - принцесса Ди корчит рожицу, когда ей на голову упал букет цветов, брошенный из толпы.

Среди трогательных снимков - принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере, а также Диана во время визита в Центр лорда Гейджа для престарелых в Ньюхэме, где она приветствует 91-летнюю Нелли Корбетт.

На другом фото принцесса получает свадебный подарок от русского музыканта - благотворительный концерт виолончелиста Мстислава Ростроповича.

Есть и семейные кадры. К примеру, как принцесса Диана провожает принца Уильяма и принца Гарри в школу Уэтерби.