Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / В мире

Каждое фото - история: от русского подарка для принцессы Дианы до мордашки после удара букетом

12 декабря 2020, 04:20  •  67 • В мире
На фоне выхода четвёртого сезона сериала "Корона" в Сети появилась подборка фотографий с принцессой Дианой. Каждое фото - история. На кадрах запечатлён и русский подарок для принцессы, и мордашка после удара букетом.
Фотоподборку опубликовал журнал Elle. На первом кадре запечатлена леди Диана Спенсер, потрясённая количеством фоторепортёров возле своей квартиры в Лондоне. Всего за несколько дней до объявления о её помолвке с принцем Чарльзом.
Есть также снимок 1981 года, на котором принц и принцесса Уэльские покидают Гибралтар на королевской яхте "Британия" во время своего медового месяца.
Ещё один забавный кадр - принцесса Ди корчит рожицу, когда ей на голову упал букет цветов, брошенный из толпы.
Среди трогательных снимков - принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере, а также Диана во время визита в Центр лорда Гейджа для престарелых в Ньюхэме, где она приветствует 91-летнюю Нелли Корбетт.
На другом фото принцесса получает свадебный подарок от русского музыканта - благотворительный концерт виолончелиста Мстислава Ростроповича.
Есть и семейные кадры. К примеру, как принцесса Диана провожает принца Уильяма и принца Гарри в школу Уэтерби.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
11 декабря 2020, 20:00
«Важный шаг в профилактике COVID-19»: AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком «Спутника V»
11 декабря 2020, 22:50
Есть контакт: Спецоперация Израиля и инопланетян
12 декабря 2020, 00:40
Если паника в Британии выйдет за пределы страны, тотальная вакцинация и бизнес-планы Big Pharma будут сорваны
11 декабря 2020, 23:40
«В полном соответствии с полученными разрешениями»: Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока — 2»
12 декабря 2020, 02:25
«Односторонняя провокационная деятельность»: как санкции ЕС против Турции отразятся на отношениях Анкары и Брюсселя
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о...
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
12 декабря 2020, 00:40
Если паника в Британии выйдет за пределы страны, тотальная вакцинация и бизнес-планы ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.