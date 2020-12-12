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Каждое фото - история: от русского подарка для принцессы Дианы до мордашки после удара букетом
12 декабря 2020, 04:20 • 67 • В мире
На фоне выхода четвёртого сезона сериала "Корона" в Сети появилась подборка фотографий с принцессой Дианой. Каждое фото - история. На кадрах запечатлён и русский подарок для принцессы, и мордашка после удара букетом.
Фотоподборку опубликовал журнал Elle. На первом кадре запечатлена леди Диана Спенсер, потрясённая количеством фоторепортёров возле своей квартиры в Лондоне. Всего за несколько дней до объявления о её помолвке с принцем Чарльзом.
Есть также снимок 1981 года, на котором принц и принцесса Уэльские покидают Гибралтар на королевской яхте "Британия" во время своего медового месяца.
Ещё один забавный кадр - принцесса Ди корчит рожицу, когда ей на голову упал букет цветов, брошенный из толпы.
Среди трогательных снимков - принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере, а также Диана во время визита в Центр лорда Гейджа для престарелых в Ньюхэме, где она приветствует 91-летнюю Нелли Корбетт.
На другом фото принцесса получает свадебный подарок от русского музыканта - благотворительный концерт виолончелиста Мстислава Ростроповича.
Есть и семейные кадры. К примеру, как принцесса Диана провожает принца Уильяма и принца Гарри в школу Уэтерби.
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