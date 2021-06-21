«Каждая из сторон от этого выиграет»: как продвигается процесс восстановления ядерной сделки с Ираном

В столице Австрии завершился шестой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий — ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что прогресса удалось достичь практически по всем составным частям проекта итогового документа. При этом за два дня до заключительной встречи этого раунда переговоров в Иране прошли выборы президента, на которых победил консерватор Ибрагим Раиси. Однако эксперты считают, что, несмотря на смену власти, Тегеран вернётся к соглашению, от восстановления которого выиграют все его участники.

В Вене завершился шестой раунд переговоров совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) — так называемой ядерной сделки. Следующая встреча участников может стать финальной в переговорном процессе, об этом в своём Twitter сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Совместная комиссия по #СВПД провела сегодня очередное заседание, подвела итоги шестого раунда венских переговоров и решила сделать перерыв, чтобы дать переговорщикам возможность проконсультироваться со столицами перед седьмым, решающим и, видимо, последним раундом переговоров. pic.twitter.com/A74n6B0T2r — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 20, 2021

«Совместная комиссия по СВПД провела сегодня очередное заседание, подвела итоги шестого раунда венских переговоров и решила сделать перерыв, чтобы дать переговорщикам возможность проконсультироваться со столицами перед седьмым, решающим и, видимо, последним раундом переговоров», — написал российский дипломат.

В комментарии агентству РИА Новости Ульянов охарактеризовал итоги шестого раунда переговоров как «хорошие».

«Достигнут дальнейший прогресс практически по всем составным частям проекта итогового документа — и в том, что касается санкций, и в том, что касается плана имплементации», — сказал постпред РФ в Вене.

Кроме того, по мнению российского дипломата, нет никакой необходимости продлевать техническое соглашение о проверках МАГАТЭ.

«Я думаю, что никакого продления не будет, потому что необходимости нет: действуют прежние решения. Если все они будут оставаться в силе, формального решения о продлении не потребуется, как мне кажется», — сказал Ульянов.

Напомним, в конце 2020 года в Иране был принят закон под названием «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает в том числе ограничение инспекционных возможностей МАГАТЭ, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, включая отмену санкций. Санкции отменены не были, поэтому 23 февраля Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ.

При этом в Иране пояснили, что данная мера не предполагает полного отказа от сотрудничества с МАГАТЭ, и прежде чем ограничить работу представителей международного агентства по атомной энергии, Тегеран заключил с организацией временное соглашение о сотрудничестве сроком на три месяца. По истечении этого срока соглашение было продлено ещё на месяц — до 24 июня.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, представляющий на переговорах Тегеран, заявил, что соглашение о восстановлении иранской ядерной сделки достижимо, но ещё не согласовано.

«На данном этапе мы считаем, что почти все документы по соглашению готовы. Если говорить об урегулировании ключевых спорных вопросов, часть их была снята, некоторые остались, но приняли очень чёткую форму, и сейчас масштабы этих разногласий совершенно ясны», — сказал иранский дипломат перед встречей.

Разорванная сделка

Напомним, СВПД был заключён 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии. В обмен на снятие экономических санкций Тегеран брал на себя обязательства по ограничению своей ядерной программы.

Reuters

© Mehr News Agency/Majid Asgaripour

В мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД. Вашингтон утверждал, что Тегеран якобы нарушал условия сделки. При этом остальные участники договора и МАГАТЭ неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все условия и не ведёт разработок ядерного оружия. После выхода Вашингтона из соглашения администрация Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США, возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые ограничения.

В 2019 году Иран объявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД, в частности в сфере обогащения урана.

Демократ Джо Байден (занимавший пост вице-президента США при Бараке Обаме в 2015 году, когда был подписан СВПД) и его окружение во время предвыборной гонки заявляли, что в случае победы они вернут Соединённые Штаты в сделку. Однако после инаугурации, в феврале 2021 года, Байден заявил, что Вашингтон не намерен делать первый шаг и снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по СВПД.

Россия в вопросе ядерной сделки поддерживает Иран и выступает за продление СВПД без дополнительных условий со стороны США. Такую позицию в конце 2020 года озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями. Мы рассчитываем, что прогресс в этом отношении будет достигнут. Мы отмечаем регулярно подтверждаемую со стороны готовность иранского руководства действовать именно таким образом», — заявила Захарова, добавив, что этот подход к соглашению был подтверждён и участниками встречи глав МИД стран — участниц СВПД.

«Переформатировать ядерную сделку не вышло. Она жива и будет последовательно осуществляться, равно как и резолюция СБ ООН 2231, в том виде, как она была утверждена консенсусом 20 июля 2015 года. Выполнять эту резолюцию без всяких оговорок обязаны все государства, включая США», — подчеркнула дипломат.

Президентский вопрос

Стоит отметить, что заключительная встреча шестого раунда переговоров в Вене состоялась через два дня после выборов президента Ирана, в которых победу одержал председатель Верховного суда страны Ибрагим Раиси — консерватор, занимающий жёсткую позицию по отношению к Западу.

По итогам выборов в Иране некоторые западные политики выдвинули предположение, что избрание Раиси может поставить под угрозу восстановление сделки, так как Тегеран может потребовать дополнительных уступок от США. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что избрание нового президента Ирана не станет препятствием для достижения договорённости в Вене.

Reuters

© EU Delegation in Vienna/Handout

«Мы очень близки к достижению договорённости. Мы работаем над этим два месяца и вложили в это большой политический капитал. Так что, надеюсь, результаты выборов в итоге не станут препятствием, из-за которого сорвётся переговорный процесс», — отметил Боррель во время поездки в Ливан.

В свою очередь, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил против возвращения к сделке с Ираном. Он заявил, что избрание Раиси президентом исламской республики является сигналом и «последним шансом для мировых держав опомниться до того, как вернуться к соблюдению ядерного соглашения, и понять, с кем они ведут дела».

Однако Вашингтон заявил, что намерен продолжать переговоры с Ираном. В интервью американским СМИ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон исходит из того, что в Иране решения, касающиеся ядерной сделки, примет аятолла Али Хаменеи (духовный лидер и руководитель страны), а не президент Раиси.

Профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов в беседе с RT выразил уверенность, что, несмотря на смену власти в Иране, сделка всё же будет восстановлена.

«Эта сделка будет возобновлена, потому что каждая из сторон от этого только выиграет. Даже американская сторона, являясь главным противником уступок Ирану, начала менять своё отношение по этому вопросу, поскольку понимает, что другого выхода в сложившейся ситуации нет: СВПД является рабочим механизмом, и другого придумывать не стоит», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на то что Ибрагим Раиси — ультраконсервативный политик, который придерживается жёсткой линии в отношении Запада, он реалистично воспринимает ситуацию и не намерен в данном случае менять сложившуюся иранскую позицию, считает Вавилов.

«Возобновление сделки позитивно скажется на общем состоянии международной безопасности, которая из-за недальновидных поступков Трампа была подорвана. Также это окажет позитивное воздействие на региональную обстановку», — считает собеседник RT.

С такой точкой зрения согласен и политолог Александр Асафов.

«Победивший на недавних президентских выборах в Иране Ибрагим Раиси хоть раньше и критиковал эту сделку, но в общеиранской повестке готов к возвращению в СВПД. Вопрос лишь в том, какие условия выставит американская сторона», — сказал эксперт.

США уже ясно выразили недовольство результатами прошедших президентских выборов, поскольку не считают их честными, напомнил Асафов.

«Тем не менее они не отказывают Ирану в возможности возвращения в сделку. И возобновление договора, безусловно, скажется позитивно на региональной безопасности, поскольку Иран в этом случае будет значительно меньше прилагать усилий для получения ядерного оружия», — заключил эксперт.