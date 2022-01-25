Казенный ком: муниципалитеты хотят освободить от административных штрафов

В Госдуме предлагают освободить органы власти местного самоуправления от административных штрафов , которые им выписывают за неисполнение требований пожарной и промышленной безопасности, а также правил в области строительства. Как выяснили «Известия», такой законопроект в парламент намерены внести глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд депутатов. По мнению инициаторов, у местных властей небольшие бюджеты, которые не позволяют платить миллионные штрафы . Во фракциях оценивают законопроект по-разному. По мнению экспертов, инициатива логичная, но нужны альтернативные меры наказания чиновников, например персональная ответственность .

Просто нет денег

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, который предполагает изменение статьи 17.15 КоАПа. Документом предлагается освободить органы местного самоуправления от административных штрафов, установленных частью 2.1 этой статьи . Речь идет о неисполнении властями судебных решений по требованиям неимущественного характера. К ним относятся в том числе обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной, промышленной безопасности, а также соблюдение правил строительства, реконструкции и капитального ремонта .

— В декабре 2019 года в России были приняты поправки в КоАП РФ, которые ужесточили ответственность за неисполнение должниками решений судов. Для юрлиц за это было введено наказание: штрафы в размере от 1 млн до 3 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Согласно законодательству, органы местного самоуправления подлежат регистрации в качестве юридических лиц. Поэтому к ним как к юрлицам также применяется эта мера наказания, что является недопустимым , — пояснил «Известиям» Ярослав Нилов.

По его словам, исполнительные листы сегодня не выполняются муниципальными образованиями только по причине нехватки средств в бюджетах сельских и городских поселений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Если в бюджете сельского поселения, который, например, составляет 10 млн рублей на год, нет денежных средств для выполнения требования по исполнительному листу, а необходимо строительство очистных сооружений, которые могут стоить 30 млн рублей, миллионный штраф не побудит администрацию к исполнению решения суда . Наоборот, он вгонит в еще большие долги, а в случае приостановления деятельности администрации результат будет плачевный, — подчеркнул парламентарий.

Также он отметил, что документ был разработан совместно коллегой по фракции ЛДПР, зампредом комитета Госдумы по охране здоровья Сергеем Леоновым, который еще в мае прошлого года вышел с этим предложением. По его словам, только в Смоленской области накопилось более 1,3 тыс. исполнительных производств, должниками по которым выступают администрации городских или сельских поселений.

Как выяснили «Известия», кабмин в 2019 году предлагал исключить административную ответственность для органов госвласти, местного самоуправления , государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юрлица, и казенных учреждений как юридических лиц. Речь об этом шла в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.

Однако новая редакция КоАПа до сих пор не внесена на рассмотрение в Госдуму, хотя разговоры об этом идут регулярно.

«Известия» обратились в правительство с просьбой пояснить, будет ли реализована инициатива кабмина и может ли в связи с этим найти поддержку законопроект Ярослава Нилова.

Наказывать личным рублем

— Сегодня органы местного самоуправления действительно наделены множеством полномочий, которые зачастую никак не профинансированы. Поэтому выполнить их они не могут и даже берут кредиты, становясь банкротами . Но отменять штрафы — тоже не выход, чиновники просто не будут работать, — пояснил «Известиям» член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Грешников.

По его мнению, нужно искать другие меры наказания.

В КПРФ также считают, что проблема безответственности чиновников не менее важная, чем отсутствие средств.

— У меня по этому законопроекту однозначной позиции нет. С одной стороны, сейчас за это неисполнение чиновниками своих полномочий существует хоть какая-то административная ответственность. Ведь если ее не будет, то власти вообще могут перерастать выполнять свои обязанности. С другой — у глав муниципальных образований местного самоуправления действительно не всегда есть деньги на уплату этих миллионных штрафов, — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, член КПРФ Михаил Матвеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его мнению, проблема тут в другом. Это связано с тем, что последние 20 лет шло перераспределение налогов от органов местного самоуправления к федеральному центру и региональным бюджетам.

— Мне кажется, эффективнее в данном случае было бы введение персональной ответственности для чиновников. Если бы они платили штрафы из своего кармана, а не из бюджета органов власти местного самоуправления, то они бы работали гораздо лучше , — отметил парламентарий.

Представители «Единой России» и «Новых людей» обещали изучить инициативу, как только ее внесут в нижнюю палату.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что наказывать чиновников надо, но ответственность должна быть персональной.

— Если речь идет о взысканиях, то они должны быть личными, направленными не против муниципалитета, а в отношении конкретного чиновника . Естественно, если платить штрафы из бюджетов органов местного самоуправления, то это скажется на выполнении социальных и других обязательств перед гражданами, которые не должны страдать по чужой вине, — пояснил «Известиям» эксперт.